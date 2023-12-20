مدبولي: حققنا 5.6 مليار دولار نتيجة التخارج من 14 شركة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل على التخارج من عدد من القطاعات لصالح القطاع الخاص، مشيرا الي ان الظروف الاقتصادية لها تداعيات كبيرة على اقتصادات العالم اجمع، لذلك قمنا بزيادة المشاركة مع القطاع الخاص.

وأضاف مدبولي، خلال الموتمر الصحفي ان الحكومة حققت أرباحا ٥.٦ مليار دولار من خلال التخارج من ١٤ شركة حتى الان.

وأشار الى انه تم التعاقد مع شركة عالمية لمساعدة الحكومة المصرية لطرح عدد من الشركات عالميا، مؤكدا انه تم الانتهاء من التخارج من ١٤ شركة ونعمل على اتمام صفقات لـ٥٠ شركة .

ولفت مدبولي الى ان هناك ٤ قطاعات لها الاولوية في الطرح من خلال البورصة منها المطارات وقطاع الاتصالات وقطاع البنوك والتأمين.