هشام طلعت مصطفى : ضخ 150 مليون جنيه لرفع كفاءة 7 فنادق

قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس ادارة طلعت مصطفى القابضة ان توقيع الاتفاقيات النهائية مع الحكومة للاستحواذ علي ٣٩٪؜ من ٧ فنادق تاريخية صفقة مهمة جدا لشركة حيث ان شركته ستصل الى ١٥ فندقا.

وأضاف طلعت مصطفى خلال تصريحات صحفية علي هامش توقيع اتفاقية الاكتتاب مع الحكومة أن الفنادق تضم ٥ آلاف غرفة واستثمارات دولارية ٢٥٠ مليون دولار سنويا مشيرا الي انهم يعملون علي تعظيم الاستفادة من الفنادق من خلال عمليات التطوير وتعظيم لربحية الشركة في المستقبل.

طلعت مصطفى : ضخ 150 مليون جنيه من الصفقة

وأشار طلعت مصطفى إلى أنه سيتم ضخ 150 مليون جنيه من الصفقة لرفع كفاءة الفنادق ضمن الاتفاقية.

وأوضح طلعت مصطفى ان هناك دراسات للشركة لطرح الشركة في البورصة لكن بعد فترة زمانية معينة بعد عملية التطوير.