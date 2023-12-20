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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استغرقت عاما كاملا.. هشام طلعت مصطفى يكشف عن فنادق المشاركة مع الحكومة

هشام طلعت مصطفي
هشام طلعت مصطفي

أعرب هشام طلعت مصطفى عن سعادته لإنجاح صفقة المشاركة مع الحكومة لاكتتاب ٧ فنادق تاريخية، مؤكدا ان الصفقة استغرقت عاما كاملا.

وأضاف طلعت مصطفى  خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية حكومة قوية وعاملة، مشيرا الى أن هناك متابعة لكل التفاصيل في الصفقات والاستثمارات، مشيرا الى ان هناك تلاحما من الحكومة لإنجاح القطاع الخاص.

هشام طلعت مصطفى يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالزمالك

استغرقت عاما كاملا.. هشام طلعت مصطفى يكشف عن فنادق المشاركة مع الحكومة

وأكد طلعت مصطفى ان شركته سوف تستحوذ على حقوق ادارة كاملة ٣٩٪؜ وتصل الى ٥١٪؜ خلال فترة زمنية محددة طبقا للعقد المبرم .

فنادق المشاركة

وأشار طلعت مصطفى الى ان فنادق المشاركة هي سوفيتيل ليجند اولد كتراكت اسوان و منتجع موفنبيك اسوان و سوفتيل وينتر بالاس بالاقصر وفندق شتيجرنبر التحرير وفندق شتيجرنبرجرسيسيل الاسكندرية وماريوت القاهرة وماريوت عمر الخيام الزمالك .

ولفت طلعت مصطفى  الى ان الصفقة سوف تدخل عائدا لمصر ٨٨٢ مليون دولار.

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