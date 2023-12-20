صفقة بـ882 مليون دولار.. هشام طلعت مصطفى يوجه رسالة طمأنة للشعب المصري

تقدم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء والحكومة، بعد توقيع الاتفاقية النهائية لإدارة وتشغيل 7 فنادق عالمية، حيث إنه تم العمل على هذه الاتفاقية على مدار عام كامل.

ووجه رسالة طمأنة للشعب المصرى ، قائلا: لدينا حكومة قوية ورئيس وزراء من أقوى رؤساء الوزارات التى شهدتهم مصر ، يتابع على مدار الساعة وباستمرار"، متابعا: لم أجد مثل هذا الدعم والتلاحم من قبل لتفعيل وانجاح القطاع الخاص فى إنجاح مهمته."

ولفت إلى أن الصفقة ستدخل لمصر عائد من العملة صعبة بقيمة 882 مليون دولار وحصة الحكومة والدولة بها 800 مليون دولار.