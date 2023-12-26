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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى الذى تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك على مدار عدة أيام فى إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة ، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وزير الدفاع

بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع ، وناقش الفريق أول محمد زكى عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم ، وكيفية إتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

المنطقة الجنوبية العسكرية

وفى سياق متصل إلتقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدداً من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية لحماية الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى للدولة، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والإستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات.

وأدار الفريق أول محمـد زكى حواراً مع رجال المنطقة الجنوبية العسكرية إستمع فيه لآرائهم وإستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف الموضوعات، معرباً عن سعادته لما لمسه من فهم وإدراك صحيح لكافة القضايا والأحداث الجارية على مختلف الأصعدة.

رئيس الأركان

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة على مختلف المستويات ، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين كافة العناصر المشاركة ، كما قام بفرض عدد من المواقف التعبوية المفاجئة للتأكد من القدرة على إتخاذ القرار السليم أثنـاء سير العمليات.

 

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وزير الدفاع المنطقة الجنوبية العسكرية الفريق أول محمد زكى القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس الأركان

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