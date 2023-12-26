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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عدداً من الأنشطة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

صدى البلد

نفذت المنطقة الغربية العسكرية عددًا من الأنشطة والفاعليات المجتمعية لخدمة أبناء المجتمع المدنى بنطاق محافظة مرسى مطروح، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعميق أواصر الترابط مع المجتمع المدنى بالمحافظات التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

المنطقة الغربية العسكرية

حيث قامت قيادة المنطقة بإنشاء ورفع كفاءة وفرش 3 مدارس بنطاق مدينة برانى، وتوزيع الشنط المدرسية والملابس والهدايا العينية على التلاميذ، كما تم حفر بئر مياه للشرب لخدمة أبناء المنطقة، بجانب قيام المنطقة بدفع عدد من القوافل الطبية فى مختلف التخصصات بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة لتقديم الدعم والرعاية الطبية والعلاج بالمجان لأبناء القرى والمناطق الحدودية بنطاق المسئولية.

فضلًا عن عقد عدد من اللقاءات الدورية مع العمد والمشايخ والعواقل من أبناء مطروح للوقوف على المشاكل والصعوبات والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وخلال تلك الفاعليات نقل اللواء أح محمد هيثم محمد حلمى قائد المنطقة الغربية العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأبناء مطروح، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جهود أجهزة الدولة فى تقديم أوجه الرعاية والاهتمام بأبناء المحافظات الحدودية والمساهمة فى توفير الحياة الكريمة لهم.

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المنطقة الغربية العسكرية المجتمع المدني محافظة مرسى مطروح مرسى مطروح القوات المسلحة

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المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عدداً من الأنشطة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

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