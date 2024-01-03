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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هاتفيا مع السيسي| رئيس وزراء اليونان يعلن تقدير جهود مصر فى حرب غزة

صدى البلد

تلقى  الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس متسوتاكيس".

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن رئيس الوزراء اليوناني أكد خلال الاتصال تطلع بلاده لمواصلة تعزيز وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين خلال الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي، في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين الشعبين الصديقين، مع الحرص على مواصلة التشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات المُتلاحقة بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط. ومن جانبه أشاد السيد الرئيس بالطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، مؤكداً حرص مصر على الاستمرار في دفع العلاقات إلى آفاق أرحب، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.

كما تناول الاتصال الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، مشدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء اليوناني تقدير بلاده للدور المصري في الدفع نحو التهدئة، وقد اتفق الزعيمان على استمرار التشاور والتنسيق للعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في الإقليم.

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هاتفيا مع السيسي| رئيس وزراء اليونان يعلن تقدير جهود مصر فى حرب غزة


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