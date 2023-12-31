اخبار مصر| الحكومة تطمئن المواطنين على أسعار 7 سلع أساسية.. إطلاق 16سيارة منافذ بيض

اخبار مصر... أعلنت وزارة الزراعة، أنه سيتم إطلاق سيارات منافذ البيض المتحركة، اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، الساعة 10 صباحا... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

مدبولي : تغليظ العقوبات على المتلاعبين بأسعار السلع الاستراتيجية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة عملت على تخفيض عدد من السلع الاستراتيجية وأي احتكار لهذه السلع سيتم تغليظ العقوبة على من يتلاعب بالأسعار، لافتا أن هذه السلع السكر والارز والزيت واللبن والفول والجبن الأبيض .

مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية للمستحقين في أكتوبر الجديدة| اعرف الأسماء

سلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل عقود وحدات سكنية للمستحقين، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

النقل: انتهاء محور الزقازيق - السنبلاوين.. وربط سكة حديد المنصورة وقلين.. صور

واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مختلف أنحاء الجمهورية حيث تابع وزير النقل يرافقه الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية والنائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية

منها الأرز والسكر.. الحكومة تدرج 7 سلع منتجات إستراتيجية يحظر منعها من التداول

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

منظمة الصحة العالمية تشيد بالإنجازات المصرية في مبادرة 100 مليون صحة

أكدت وزارة الصحة والسكان، نجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «100 مليون صحة» في خفض معدل الإصابة بفيروس سي من 300 حالة لكل 100 ألف مواطن عام 2014 إلى 9 حالات لكل 100 ألف مواطن في عام 2022.

الحكومة تحذر المتلاعبين بالأسعار وإجراء صارم من التموين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيا عقب قيامه بتسليم عدد من عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"بمدينة "أكتوبر الجديدة"، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

السماح بشرط| منع سفر الأشخاص أقل من 18 سنة لخارج البلاد دون ذويهم

أعلنت مصر للطيران، عبر موقعها الرسمي، قرارا جديدا يفيد بأنه اعتبارًا من 1 يناير 2024، لا يُسمح للقصر (أقل من 18 عامًا) بالسفر خارج مصر إلى أي وجهة أخرى دون ذويهم.

الطقس غدا| أمطار متوسطة على السواحل وتصل إلى مناطق بالوجه البحري

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الأحد، حيث يشهد نشاط شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

حرب الخفاء| الصين والولايات المتحدة تستخدمان الذكاء الاصطناعي في عمليات التجسس

في مطاردة محفوفة بالمخاطر؛ تتنافس أجهزة الاستخبارات في كل من الولايات المتحدة والصين من أجل كشف الأسرار عن بعضهما البعض؛ حيث تتخذ كلا من واشنطن وبكين خطوات جريئة لجمع المعلومات السياسية والاقتصادية والعسكرية لكلا البلدين.

الحكومة تطمئن المواطنين على أسعار 7 سلع أساسية.. وتحذر المخالفين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع، وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.

بأسعار مخفضة .. الزراعة : إطلاق 16 سيارة منافذ بيض متحركة غدًا

أعلنت وزارة الزراعة، أنه سوف يتم غدا الاحد ٣١ ديسمبر الساعة العاشرة صباحا إطلاق سيارات منافذ البيض المتحركة والتي يصل عددها ١٦ سيارة الى محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة من امام مبنى الاصلاح الزراعي بالدقي .



قصة نجاح عالمية..مصر أول دول في العالم خالية من فيروس سي|حصاد 2023

شهد قطاع الصحة في مصر على مدار السنوات التسع الماضية تطوراً كبيراً ، فضلاَ عن إهتمام الدولة المصرية بتعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر و التعاون مع منظمة الصحة العالمية.

الزراعة تطرح كميات كبيرة من البيض بمنافذها.. اعرف سعر الكرتونة كام؟

أعلنت وزارة الزراعة، أنه سيتم إطلاق سيارات منافذ البيض المتحركة، غدا الأحد 31 ديسمبر 2023، الساعة 10 صباحا، والتي يصل عددها 16 سيارة إلى محافظة القاهرة، والمحافظات المجاورة من أمام مبنى الإصلاح الزراعي بالدقي.

الفلاحين تنذر بكارثة بسبب تقاوى البطاطس| كم وصل سعر الطن؟

انخفضت أسعار البطاطس بالأسواق خلال الآونة الأخيرة نتيجة ظهور العروة الجديدة منها، حيث يتراوح سعر الكيلو من 10 لـ 15 جنيهًا بعد أن وصل سعرها إلى 25 جنيهًا.

السياحة: إصدار 969 ترخيصا مُميكنا لمنشآت فندقية

قامت وزارة السياحة والآثار خلال النصف الثاني من العام الجاري بإصدار 969 ترخيص مُميكن لمنشآت فندقية، كما تم إضافة وتشغيل 5443 غرفة فندقية جديدة للطاقة الحالية في مصر .

الرئيس السيسي يشدد على توفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل بكل المناطق

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

بالأسماء .. مدبولى يسلم عقود وحدات سكنية للمستحقين بأكتوبر الجديدة

سلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل عقود وحدات سكنية للمستحقين، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".