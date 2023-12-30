بالأسماء .. مدبولى يسلم عقود وحدات سكنية للمستحقين بأكتوبر الجديدة

سلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل عقود وحدات سكنية للمستحقين، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وجاءت الاسماء المستلمين كالتالي :

عمر عبد الله

ابراهيم طه محمد

اسماء احمد انور

مريم عبد العظيم

سمير ابو الحج

محمود محمد

نادر رمضان

اشرف هشام عبد العزيز

صبري سعد

الهام فؤاد

ابراهيم طه محمد

حسين سعدي

فاطمة سعيد

سيد السيد

منتصر محمد

عبد الحميد طارق

اسماعيل عطية

احمد سالم

محمود محمد صلاح

تحية فتحي حسن

ابوزيد ياسين علي يوسف

انتصار نجيب سعداوي

محمد شعبان حسن

جورج سمير عريان