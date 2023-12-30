النقل: انتهاء محور الزقازيق - السنبلاوين.. وربط سكة حديد المنصورة وقلين.. صور

واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مختلف أنحاء الجمهورية حيث تابع وزير النقل يرافقه الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية والنائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية

بدأت الجولة بتفقد الوزير مشروع كباري شربين الجاري إنشاؤها ضمن أعمال تطوير المزلقانات والتي تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين حيث يجري انشاء عدد 3 كباري علوية تم الانتهاء من تنفيذ كوبرى اعلى تقاطع طريق المنصورة / دمياط الغربى وخط سكة حديد شربين /قلين و جاري التجهيز لتنفيذ كوبري اعلى تقاطع طريق المنصورة / دمياط الغربى مع شارع الجيش وكذلك كوبري نزلة الدبوسي والذي يهدف إلى ربط محور شربين بالمدخل الشرقي لمدينة شربين

وتابع الوزير أعمال تطوير و رفع كفاءة طريق شربين / طلخا بطول 20 كم وهو جزء من المحور الطولي دمياط /بنها وحيث ، تتم أعمال رفع الكفاءة باستخدام نظام اعادة تدوير طبقات الرصف FDR ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال وتفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية لسرعة الإنجاز



وتفقد وزير النقل مواقع العمل في مشروع انشاء وتنفيذ وصلة السكك الحديدية ( بطرة / بسنديلة ) بطول 5.250 كم والتي بلغت نسبة تنفيذها 85 % وحيث ستساهم هذه الوصلة في الربط ما بين محطة بطرة بخط (المنصورة / دمياط) ومحطة بسنديلة بخط (شربين / قلين) و يأتي انشاء الوصلة في إطار خطة وزارة النقل للتوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية لتسهيل انتقال المواطنين بتوفير وسائل نقل سريعة وآمنة كما أن إنشاء هذه الوصلة تساهم في توفير الوقت وزمن الرحلة للقادم من المنصورة لبلقاس وكفر الشيخ والعكس للقادم من كفر الشيخ حتى المنصورة خاصة مع وأنه يتم ازدواج خط المنصورة /دمياط وتطوير نظم الإشارات لخط طنطا /المنصورة/ دمياط



وتوجه الوزير لتفقد مشروع توسعة كوبري الجامعة بالمنصورة من الناحيه الغربيه تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق احدى شركات وزارة النقل ليصبح الكوبري ٣حاره في كل اتجاه مروراً اعلي ميدان ميت خميس حتي التقاؤه بدائري المنصوره



وشملت جولة " وزير النقل " و " محافظ الدقهلية" تفقد الأعمال النهائية لمشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بمدينة المنصوره بإجمالي طول 1,250 متر والذى يشمل ممشي للدرجات والعاب الأطفال بالإضافة إلي كورنيش علي النيل للسير علي الأقدام ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية ، لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة ، ويأتي تنفيذ الممشي طبقا للبروتوكول المبرم بين المحافظه ووزارة النقل متمثله في الهيئة العامه للطرق والكباري . حيث يعد مشروع الممشي السياحي الجديد ضمن توجه الدوله لتطوير الوجهات النيلية، وزيادة الأنشطة الترفيهية للمواطنين ، و زيادة أماكن الجذب السياحي وتحسين الصورة البصرية مزوّد بخدمات ومرافق متعددة مع نظام إضاءة ليلي ليقدم خدمة مميزة للمواطنين، لتحقيق الاستفادة الكبرى من نهر النيل فى تمكين المواطنين من الاستمتاع بالنيل العظيم

وخلال جولته تفقد الفريق مهندس كامل الوزير مشروع محور الزقازيق - السنبلاوين الذى تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100 % والمخطط افتتاحه رئاسيا خلال الفترة المقبلة وحيث يبلغ طوله 38 كم بعرض 25 م وعدد 3 حارة مرورية لكل اتجاه ويشتمل على 66 عمل صناعي (24 كوبرى و 38 نفق 4 برابخ ) واكد الوزير على أهمية الطريق فى الربط بين محافظات الشرقية و الدقهليه ودمياط والطريق الدولى الساحلى وكذلك مساهمته فى تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات بما ينعكس على المستوى المعيشى للمواطنين بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية

وفي ختام جولته تفقد الوزير نفق عرابي للسيارات أسفل السكة الحديد الذي بلغت نسبة تنفيذه 99% وحيث سيساهم في الربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وليمثل نقلة نوعية لتحسين البنية التحتية وخلق محور مرورى هام وكذا المساهمة في تحقيق سيولة مرورية في عاصمة محافظة الشرقية

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