الطقس غدا| أمطار متوسطة على السواحل وتصل إلى مناطق بالوجه البحري

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الأحد، حيث يشهد نشاط شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس غدا، يكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون حالة الطقس غدا، بارد ليلا على أغلب الانحاء.

ويشهد الطقس غدا، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 40%، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث 20% على فترات متقطعة.

وعن حالة البحرين، يظل البحر المتوسط والأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف.

وعن متوسط درجات الحرارة خلال الطقس غدا، بمختلف الأنحاء، يكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 14درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 14درجة

جنوب سيناء 27 للعظمى والصغرى 17درجة

شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 12درجة

جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 13درجة