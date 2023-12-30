عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفلاحين تنذر بكارثة بسبب تقاوى البطاطس| كم وصل سعر الطن؟

صدى البلد

انخفضت أسعار البطاطس بالأسواق خلال الآونة الأخيرة نتيجة ظهور العروة الجديدة منها،  حيث يتراوح سعر الكيلو من 10 لـ 15 جنيهًا بعد أن وصل سعرها إلى 25 جنيهًا. 

 

وقال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن إرتفاع سعر طن تقاوي البطاطس من 50 ألف في بعض الأنواع إلي 100 الف جنيه  في أقل من شهر يشير إلي خلل كبير وينذر بكارثه في المستقبل.

 

سوق التقاوي

 

ولفت “ أبوصدام” خلال تصريحات له إلي أن عدد من التجار يعد علي الاصابع يحتكرون سوق التقاوي  لثاني أكبر محصول تصديري في مصر وأضاف عبدالرحمن أن طن تقاوي البطاطس كان يتراوح في أول الشهر من 45  إلى 55 ألف حسب النوع قبل أن يتعدى في غضون أيام أكثر من 100 ألف جنيه مما دفع مزارعي البطاطس للاستغاثه بكل المعنيين لتدارك الامر قبل فوات الأوان.

وتابع ابوصدام ان إرتفاع اسعار التقاوي يرجع لاستغلال بعض التجار لقلة المعروض من التقاوي المستورده حتي الان والتي لم تتعدي ال100 الف طن مع زيادة الطلب علي شراء التقاوي حيث نحتاج لنحو 140 الف طن من تقاوي البطاطس لزراعة العروه الصيفيه والتي تمثل 30% من مساحة زراعة البطاطس في مصر والتي تزرع من منتصف شهر ديسمبر وحتي منتصف شهر فبراير  ويستخدم انتاجها للاستخدام المحلي وكتقاوي للعروه النيلي والشتوي ويصدر جزء من انتاجها للخارج

واشار عبدالرحمن إلي أن الكثير من المزارعين تقدموا بشكاوي لارتفاع اسعار تقاوي البطاطس للضعف خلال ايام وهددوا بالعزوف عن زراعة البطاطس مما سوف يؤدي لارتفاع اسعار البطاطس علي المستهلك في المستقبل

وأردف ابوصدام أن مصر تزرع ما يقارب 600الف فدان من البطاطس في ثلاث عروات هم العروه الصيفيه والشتويه والنيليه وتنتج نحو 7.5 مليون طن كل عام  صدر منهم الموسم الماضي أكثر من مليون طن لتحتل البطاطس المركز الاول بين كافة الخضروات  في التصدير
ويجعل مصر تحتل المرتبه الاولي في افريقيا في تصدير البطاطس ، بالإضافة إلى  الاهميه الكبيره للبطاطس في الاستخدام المحلي كاحد اهم الخضروات علي مائدة المصريين طوال العام 
مما يؤكد ضرورة الاهتمام بتوفير تقاوي البطاطس باسعار معقوله والاتجاه بجديه لتوفير تقاوي محليه للبطاطس لتفادي اية اخطار قد تواجهنا في المستقبل 
مع عدم الاستهانه بصرخات الفلاحين حتي لا نتفاجا  بازمات إرتفاع الاسعار في المستقبل  لان تقاوي اليوم هي ثمار الغد وارتفاع اسعار التقاوي يزيد تكلفة الزراعه ويؤدي لقلة المساحات وبالتالي إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه علي المستهلك .

البطاطس تقاوى البطاطس الفلاحين طن تقاوي البطاطس اسعار البطاطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تصريحات تاريخية من مورينيو عن النادي الأهلي وموديست

وداعا عام الأزمات.. مفاجآت سارة تنتظر الجنيه المصري مقابل الدولار في 2024

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

أجلوا السفر|الأرصاد تطلق نداء عاجلا للمواطنين في هذا التوقيت.. لماذا؟

ترشيحاتنا

ضربة قوية للأخضر.. دولة جديدة تتخلى عن الدولار

أنت مصاب بالسكر حال ظهور تلك الأعراض عليك

إدمان وسرطان.. سر خطير عن إليسا في فيلم وثائقي حول حياتها| فيديو

الفلاحين تنذر بكارثة بسبب تقاوى البطاطس| كم وصل سعر الطن؟

خلال 12 سنة.. أول دولة تتعهد بالتخلص من محطات الطاقة النووية

فتح باب التقديم المبكر بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية حتى 31 مارس|الرابط والتفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف ثراء جبيل يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

نشرة المرأة والصحة| أطعمة ومشروبات تحمي من جلطات القلب والدماغ.. هل حمص الشام يرفع مستويات السكر في الدم؟

تسليم فوري وبدون شروط| 3 فرص ذهبية للحصول على شقة بالتقسيط المريح من الحكومة

أسرع ارتفاع وانخفاض في تاريخه| ما المتحكم في سعر الذهب.. وتوقعات الأيام القادمة؟

فيديو

كان ممكن يكون أحسن.. إيناس الدغيدي تنتقد أخر مسلسلات يسرا

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ