الفلاحين تنذر بكارثة بسبب تقاوى البطاطس| كم وصل سعر الطن؟

انخفضت أسعار البطاطس بالأسواق خلال الآونة الأخيرة نتيجة ظهور العروة الجديدة منها، حيث يتراوح سعر الكيلو من 10 لـ 15 جنيهًا بعد أن وصل سعرها إلى 25 جنيهًا.

وقال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن إرتفاع سعر طن تقاوي البطاطس من 50 ألف في بعض الأنواع إلي 100 الف جنيه في أقل من شهر يشير إلي خلل كبير وينذر بكارثه في المستقبل.

سوق التقاوي

ولفت “ أبوصدام” خلال تصريحات له إلي أن عدد من التجار يعد علي الاصابع يحتكرون سوق التقاوي لثاني أكبر محصول تصديري في مصر وأضاف عبدالرحمن أن طن تقاوي البطاطس كان يتراوح في أول الشهر من 45 إلى 55 ألف حسب النوع قبل أن يتعدى في غضون أيام أكثر من 100 ألف جنيه مما دفع مزارعي البطاطس للاستغاثه بكل المعنيين لتدارك الامر قبل فوات الأوان.



وتابع ابوصدام ان إرتفاع اسعار التقاوي يرجع لاستغلال بعض التجار لقلة المعروض من التقاوي المستورده حتي الان والتي لم تتعدي ال100 الف طن مع زيادة الطلب علي شراء التقاوي حيث نحتاج لنحو 140 الف طن من تقاوي البطاطس لزراعة العروه الصيفيه والتي تمثل 30% من مساحة زراعة البطاطس في مصر والتي تزرع من منتصف شهر ديسمبر وحتي منتصف شهر فبراير ويستخدم انتاجها للاستخدام المحلي وكتقاوي للعروه النيلي والشتوي ويصدر جزء من انتاجها للخارج

واشار عبدالرحمن إلي أن الكثير من المزارعين تقدموا بشكاوي لارتفاع اسعار تقاوي البطاطس للضعف خلال ايام وهددوا بالعزوف عن زراعة البطاطس مما سوف يؤدي لارتفاع اسعار البطاطس علي المستهلك في المستقبل

وأردف ابوصدام أن مصر تزرع ما يقارب 600الف فدان من البطاطس في ثلاث عروات هم العروه الصيفيه والشتويه والنيليه وتنتج نحو 7.5 مليون طن كل عام صدر منهم الموسم الماضي أكثر من مليون طن لتحتل البطاطس المركز الاول بين كافة الخضروات في التصدير

ويجعل مصر تحتل المرتبه الاولي في افريقيا في تصدير البطاطس ، بالإضافة إلى الاهميه الكبيره للبطاطس في الاستخدام المحلي كاحد اهم الخضروات علي مائدة المصريين طوال العام

مما يؤكد ضرورة الاهتمام بتوفير تقاوي البطاطس باسعار معقوله والاتجاه بجديه لتوفير تقاوي محليه للبطاطس لتفادي اية اخطار قد تواجهنا في المستقبل

مع عدم الاستهانه بصرخات الفلاحين حتي لا نتفاجا بازمات إرتفاع الاسعار في المستقبل لان تقاوي اليوم هي ثمار الغد وارتفاع اسعار التقاوي يزيد تكلفة الزراعه ويؤدي لقلة المساحات وبالتالي إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه علي المستهلك .