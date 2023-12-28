اخبار مصر| توافق مصري أردني على رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية.. الوزير: لا بديل عن قناة السويس

اخبار مصر.. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة الدولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية ... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يؤكدان رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة الدولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اصطحب الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية.

وزير النقل: لن يستطيع أحد إنشاء خطوط بدلية لقناة السويس

أكد كامل الوزير وزير النقل أنه لن يستطيع أحد أن يقوم بإنشاء خطوط أو قناة بديلة لقناة السويس، مشيرا إلى أن السفينة الوحداة تحمل 24 ألف حاوية، أما القطار فيحمل 200 حاوية وهذا حجم وفرق كبير جدا بينه وقناة السويس .

مليار دولار في خزينة الدولة.. مصر تصبح مركزاً أقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية

تبذل الدولة المصرية جهوداً حثيثة في سبيل تقليص الاعتماد على الوقود الاحفوري والتوجه لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

الحكومة توافق على الإفراج عن بعض المحبوسين بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير 2024.

مجلس الوزراء يوافق على ضم فئات جديدة لصندوق تكريم الشهداء والمصابين والمفقودين

وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتنفيذ مساهمة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في شركة إدارة مشروع الروبيكى بالحصة العينية المخصصة لها بموجب القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2022، على أن يكون ذلك على مرحلتين.

الحكومة: التعاقد على تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

وافق مجلس الوزراء ، على الترخيص لوزارة النقل بالسير في إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، بين كُل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "ديمي هايبورت إنرجي إن في" العالمية المتخصصة في مجال انتاج الطاقة المتجددة.

السياحة تنتهي من مشروع عرض وتفسير مواقع التراث العالمي بشارع المعز ..صور

انتهت وزارة السياحة المرحلة الأولى من مشروع تفسير وعرض المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو بشارع المعز بالقاهرة التاريخية، وذلك بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الحفاظ على تراث مصر الثقافي والحضاري وتحسين التجربة السياحية بالمتاحف و المواقع الأثرية.

سفيرة الإمارات لـ صدي البلد: مصر محور الأمن والاستقرار في المنطقة.. ولدينا 1735 شركة بالقاهرة

قالت الدكتورة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدي مصر، إنه تم اليوم توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض (سفاجا٢) بميناء سفاجا البحري، بين وزارة النقل المصرية وموانئ أبو ظبي .

الداخلية تدعو الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لتقنين أوضاعهم

أهابت الادارة العامه للجوازات والهجرة والجنسيه بالأجانب المتقدمين للحصول على اقامه للسياحه او غير السياحه بتقديم إيصال يفيد تحويلهم مايعادل رسوم الاقامه او غرامات التخلف او تكاليف اصدار بطاقة الاقامه بالدولار او ما يعادله من عملات حره من احد البنوك او شركات الصرافه المعتمدة.

المنفذة لمشروع الضبعة | روساتوم تدشن فرعها الرئيسي في القاهرة

افتتحت روساتوم، الشركة العالمية الرائدة في في صناعة الطاقة النووية العالمية التي تعمل في 60 دولة، والمنفذة للمشروع النووى المصرى ، اليوم الفرع الرئيسي الموحّد في القاهرة، بجمهورية مصرالعربية. ويمثل هذا الافتتاح مرحلة هامة في توحيد البنية التحتية للمكاتب و للشركات التابعة لروساتوم، بهدف الترويج لمنتجات مؤسسات روساتوم في السوق المصري.

البابا تواضروس يعلن توقف اجتماع الأربعاء حتى بداية الصوم الكبير

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني عن توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته مؤقتًا اعتبارًا من الأربعاء المقبل ٣ يناير على أن يستأنف في الأسبوع الأول من الصوم الكبير يوم الأربعاء ١٣ مارس المقبل.

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 590 لسنة 2023، بتخصيص مساحة 11111.51 فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية بنبان بمحافظة أسوان، لصالح هيئة تنمية واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة(إنشاء محطات طاقة متجددة).

الوزراء: سك 3 ملايين عملة المعدنية فئة الجنيه تحمل شعار عيد الشرطة 72

وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الفضة، غير متداولة، فئة الجنيه الواحد تحمل شعار مبادرة " قادرون باختلاف"، خاصة بوزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وذلك بمناسبة احتفاء جميع مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية بذوي الهمم.



توقيع العقد النهائي مع الامارات لبناء وتطوير وتشغيل محطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل انه تم توقيع العقد النهائي مع الامارات لبناء البنية الفوقية وتطوير وتشغيل لمحطة متعددة الاغراض ميناء سفاجا .

توفير مليار دولار سنوياً عبر تطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10جيجاوات| تفاصيل

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، و"الشركة القابضة لكهرباء مصر"، و"الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة" China Electric Power Equipment and Technology؛ لبدء إجراء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

مدبولي يشهد توقيع العقد النهائى بمنح التزام بناء وتشغيل المحطة متعددة الأغراض "سفاجا2"

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض (سفاجا٢) بميناء سفاجا البحري، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، واللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.