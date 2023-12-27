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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محور الأمن والاستقرار في المنطقة..

سفيرة الإمارات لـ صدي البلد: مصر محور الأمن والاستقرار في المنطقة.. ولدينا 1735 شركة بالقاهرة

الزميل محمود مطاوع
الزميل محمود مطاوع مع السفيرة مريم الكعبي

قالت الدكتورة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدي مصر، إنه تم اليوم توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم  المحطة متعددة الأغراض (سفاجا٢) بميناء سفاجا البحري، بين وزارة النقل المصرية وموانئ أبو ظبي .

وأضافت الكعبي، في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد " ، أن العلاقات المصرية الإماراتية ممتدة منذ زمن بعيد خلال حكم المؤسس الراحل سمو الشيخ زايد آل نهيان ، والممتدة بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس البلاد، لافتا إلى أن الجميع يتشارك اتجاه محبة مصر وتعزيز العلاقات الإماراتية المصرية وإستكمال مسيرة ما بناه الشيخ زايد في المحبة التي زرعها بين البلدين .

وأضافت أن الإمارات تتحرك اتجاه الرؤية والمحبة الذي أرساها الشيخ زايد، مشيرة إلى أن مصر والامارات يعملان سويا مع بعض مما يميز العلاقات بين البلدين في العلاقات الاستراتيجة في مختلف القطاعات.

وأوضحت الكعبي ، أن الامارات من أوائل الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر ، مؤكدة أن مصر لها فرص كبيرة في وجود   استثمار اجنبي بسبب امكانيتها وموقعها الجغرافي كما أن مصر محور الامن والاستقرار بالمنطقة مما جعل الامارات  دائما تضع مصر من ضمن اولويات استثمارات الامارتين في الخارج .

واشارت سفيرة الامارات، إلى أن دائما الاستثمارات الاماراتية  متواجدة في الاقتصاد المصري بواقع أكثر من 1735 شركة امارتية في مصر موضحة انه في اقل من 3 شهر انضمت 100 شركة اماراتية جديدة في مصر .

وأشارت مريم الكعبي، إلي أن مصر نفذت عدد كبير من مشروعات البنيه التحتية والمشروعات القومية في مجالات النقل والموانئ مما يعطي رؤية مستقبلية لتعزيز موقع مصر في الخريطة العالمية لنقل البضائع. 

وأكدت الكعبي ان العلاقات المصرية الامارتية تشهد تطور بشكل كبير حتي في العلاقات بين الشعبين مما جعل مصر وجهة الامارتين  الأولى في السياحة .

وحول التبادل التجاري بين مصر والامارات، أكدت مريم الكعبي أنهم يعملون في الوقت الحالي علي زيادة التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، مشيرة إلى أن لديهم رؤية كبيرة لزيادة الاستثمار في مصر.

وتابعت أن مصر شريك أساسي في الاتفاقية الصناعية الشاملة التي وقعت بين مصر والامارات والاردن والبحرين مما يعزز زيادة الاستثمارات .

وقالت سفيرة الامارات : "لدينا إيمان شديد بأنه لابد أن يكون هناك قدرة علي صناعة بعض المنتجات بانتاج ومكونات محلية في الدول الأربع أطراف الاتفاقية مما سيقلل فاتورة الاستيراد علي الدول المشاركة ، مشيرة إلي أن مصر لها نصيب كبير في عدد المصانع التي ستنشئ في مصر لانتاج عدد من الصناعات التي ستنشئ بها .

وأكدت أن مصر لديها امتيازات كبيرة وخاصة أنها عضو في الاتحاد الافريقي مما يجعلها تفيد القارة الإفريقية ، كما أن مصر همزة  وصل مع الدول الأوروبية بسبب موقعها الجغرافي .

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