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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يعلن توقف اجتماع الأربعاء حتى بداية الصوم الكبير

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

 

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني عن توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته مؤقتًا اعتبارًا من الأربعاء المقبل ٣ يناير على أن يستأنف في الأسبوع الأول من الصوم الكبير يوم الأربعاء ١٣ مارس المقبل.

جاء ذلك في ختام عظته في الاجتماع ذاته والذي عقده في كنيسة الرسولين مار مرقس ومار لوقا بالهضبة الوسطى بالمقطم.
وأشار قداسته إلى أن فترة التوقف سببها الانشغال بالأعياد والمناسبات الكنسية التي تشهدها الفترة المقبلة، بدءًا من عيد الميلاد المجيد وحتى صوم نينوي.

واختتم قداسة البابا في اجتماع اليوم سلسة تأملاته في طلبات القداس الغريغوري والتي استمرت على مدار ٢٢ عظة من عظات الاجتماع، والتي بدأها يوم الأربعاء ١٢ يوليو الماضي.

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