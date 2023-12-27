توقيع العقد النهائي مع الامارات لبناء وتطوير وتشغيل محطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل انه تم توقيع العقد النهائي مع الامارات لبناء البنية الفوقية وتطوير وتشغيل لمحطة متعددة الاغراض ميناء سفاجا .

واضاف الوزير خلال الموتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء ان الرئيس السيسي وجه وزارة النقل بخلق ممرات لوجستية لربط مناطق ببعضها لتسهيل النقل اللوجستي .



واشار الوزير انه تم انشاء ٢٥ ميناء جاف وارصفة جديدة وانشاء حواجز امواج وخلق ساحات تخزين داخل المواني

واشار الي يتم حاليا تكوين شركات استراتيجة مع مع شركاء اجانب لمضاعفة طاقة

واشار الوزير ان العقد يتضمن العقد منح التزام بناء وتشغيل وصيانة واعادة تسليم المواني لمصر مرة اخري مشيرا الي ان الالتزام لمدة ٣٠ عام تبدا من استلام الارض حتي نهو المشروعات