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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة تنتهي من مشروع عرض وتفسير مواقع التراث العالمي بشارع المعز ..صور

شارع المعز
شارع المعز

انتهت وزارة السياحة  المرحلة الأولى من مشروع تفسير وعرض المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو بشارع المعز بالقاهرة التاريخية، وذلك بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الحفاظ على تراث مصر الثقافي والحضاري وتحسين التجربة السياحية بالمتاحف و المواقع الأثرية.

وأكد د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أهمية هذا المشروع لما سيوفره من تجربة سياحية متميزة ليستمتع الزائرين بمشاهدة والتعرف بصورة أوسع على مواقع التراث العالمي لما سيوفره المشروع من معلومات عن كل موقع منها من خلال تركيب مجموعة من اللوحات الإرشادية والمعلوماتية بالمواقع الأثرية بشارع المعز والقاهرة التاريخية والمسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، فضلاً عن توفير مظلات ومقاعد خشبية على طول الشارع لراحة الزائرين، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الإتاحة لاستقبال السياحة المُيسرة، الأمر الذي يساهم في تحسين التجربة السياحية وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

ومن جانبه قال د. باسم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف أن أعمال المرحلة الأولي من المشروع شملت تصميم وتنفيذ وتركيب 40 لوحة إرشادية ومعلوماتية لعدد 14 موقع أثري بشارع المعز، وخريطة للشارع وما به من مواقع أثرية مزودة بالرمز الكودي (Qr Code ) لكل أثر بالشارع يستطيع الزائرين من خلاله التعرف على كل موقع منها من حيث المعلومات التاريخ والتصميم المعماري له وملحقاته بالإضافة إلى مجموعة من الصور الأرشيفية التي رسمها المستشرقين له خلال أوائل القرن الماضي.

كما تم تصميم وتنفيذ خريطة أخري مماثله لجميع مواقع التراث العالمي بالقاهرة التاريخية تم وضعها عند باب الفتوح.

وأضاف أنه سيتم خلال الفترة القادمة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن تنفيذ أكثر من 70  لوحة معلوماتية وإرشادية لباقي المباني الأثرية الموجودة بشارع المعز .

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة أطلقت في سبتمبر الماضي بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة الدليل الإرشادي لتفسير وعرض مواقع التراث الثقافي في مصر والذي يتكون من أربعة أجزاء تستعرض مبادئ إدارة مواقع التراث الثقافي في مصر ومبادئ تفسيرها وإتاحتها للزائرين والمعايير التصميمية للوحات الإرشادية والمعايير التصميمية لمراكز الزوار.

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تفسير وعرض المواقع الأثرية شارع المعز الأثري الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التراث العالمي لليونسكو

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