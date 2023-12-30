عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي : تغليظ العقوبات على المتلاعبين بأسعار السلع الاستراتيجية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة عملت على تخفيض عدد من السلع الاستراتيجية وأي احتكار لهذه السلع سيتم تغليظ العقوبة على من يتلاعب بالأسعار، لافتا أن هذه السلع السكر والارز والزيت واللبن والفول والجبن الأبيض .

وأكد أن القرار لمدة ٦ أشهر مطالبا المواطنين بالابلاغ عن أي بائع يتلاعب بالأسعار، مشيرا إلى أن هناك عدد من الجهات تتلقى البلاغات للتحرك الفوري.


وأشار إلى أنه سيتم طباعة الأسعار على هذه السلع لعدم التلاعب، مؤكدا أن هناك تشريع لتغليظ العقوبة على المخالفين .

وأكد رئيس الوزراء أنه وجه بتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز معلومات الوزراء لمراقبة عملية الإنتاج من المصانع لمعرفة اذا كان هناك نقص او زيادة للسلع وسوف نعرض هذا التقرير أسبوعيا في مجلس الوزراء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

ترشيحاتنا

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21 |أخبار تهمك

أبو العينين يعزي المهندس محسن صلاح وزوجته الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح في وفاة شقيقه المهندس مجدى صلاح

براءة محامي الأهلي من تهمة سب وقذف المستشار مرتضى منصور..اعرف التفاصيل

فيتوريا يكشف أسباب استبعاد عبدالله السعيد من قائمة المنتخب لأمم إفريقيا

مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أعتاب الأهلي في يناير «فيديوجراف»

تطورات جديدة.. حزب الله يهاجم مواقع لجيش الاحتلال بمسيرة انقضاضية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية| 3 علاجات منزلية بسيطة لتقشير الجلد حول الأظافر

بفستان أنيق.. عبير صبري تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بعد تطبيق الزيادة.. تعرف على أسعار كروت الشحن عقب التحرك الأخير

بعد اختيارها ضمن أجمل 100 وجه.. 25 صورة للفنانة مى عمر تثير الجدل

فيديو

الهجاص.. خناقة إمام عاشور ورضا عبدالله تثير السوشيال ميديا| فيديوجراف

لجأت إلى طبيب نفسي ..فيفى عبده تكشف كواليس "حزمنى يا" ومطربها المفضل

خناقة الطيارة.. كيف ظهرت شيرين عبدالوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب| فيديوجراف

تفاصيل مثيرة في حادثة تعرض منة فضالي للنصب| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ