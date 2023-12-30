مدبولي : تغليظ العقوبات على المتلاعبين بأسعار السلع الاستراتيجية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة عملت على تخفيض عدد من السلع الاستراتيجية وأي احتكار لهذه السلع سيتم تغليظ العقوبة على من يتلاعب بالأسعار، لافتا أن هذه السلع السكر والارز والزيت واللبن والفول والجبن الأبيض .

وأكد أن القرار لمدة ٦ أشهر مطالبا المواطنين بالابلاغ عن أي بائع يتلاعب بالأسعار، مشيرا إلى أن هناك عدد من الجهات تتلقى البلاغات للتحرك الفوري.



وأشار إلى أنه سيتم طباعة الأسعار على هذه السلع لعدم التلاعب، مؤكدا أن هناك تشريع لتغليظ العقوبة على المخالفين .

وأكد رئيس الوزراء أنه وجه بتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز معلومات الوزراء لمراقبة عملية الإنتاج من المصانع لمعرفة اذا كان هناك نقص او زيادة للسلع وسوف نعرض هذا التقرير أسبوعيا في مجلس الوزراء.