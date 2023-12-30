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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اخبار مصر24ساعة.. النقل تصدر التذكرة الموحدة قريبا.. حقيقة زيادة المعاشات في يناير

صدى البلد

اخبار مصر... تصرف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صباح الاثنين المقبل، المعاشات عن شهر يناير 2024، لجميع المستحقين، من خلال جميع المنافذ المتاحة مكاتب البريد وبنك ناصر الاجتماعي وماكينات الصراف الآلي atm ... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

النقل تطلق تذكرة موحدة لكافة المواصلات التابعة للوزارة | إليك الموعد
تعمل وزارة النقل، على تشغيل "التذكرة الموحدة" والتي تمكن المواطن من استخدام وسائل النقل بتذكرة واحدة. وتأتي أهمية مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل في مقدمة تطوير خدمات النقل للركاب وتشجيع المواطنين على استخدام النقل العام والتيسير عليهم من خلال استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية.

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير
تصرف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صباح الاثنين المقبل، المعاشات عن شهر يناير 2024، لجميع المستحقين، من خلال جميع المنافذ المتاحة مكاتب البريد وبنك ناصر الاجتماعي وماكينات الصراف الآلي atm .

الوصول إلى الجمهورية الجديدة.. أبرز بنود التقرير السنوي للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك
ساعات قليلة  تفصلنا عن عام جديد.. ويأتي 2024، وهناك أسئلة كثيرة تهم عمال مصر ، وما يريدون من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة الرئاسة الجديدة ، ودور العمال في تلك الفترة.

الأهلي وصل.. الناقل الوطني يسير 3 رحلات خاصة لإعادة الفرق المصرية بعد خوص كأس السوبر
تسيّر الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، ثلاث رحلات خاصة لنقل الفرق المصرية المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال المقام في نسخته الأولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أقيمت خلال الفترة من ٢٥ حتى ٢٨ ديسمبر الحالي، وتوج فيها الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري بعد الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة ٤/٢.

الرعاية الصحية: تقديم 14 مليون خدمة من خلال منشآت اللهيئة ببورسعيد
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

العمل: اعتماد 426 ألف عقد بالخارج وتحصيل 314 مليون جنيه كمستحقات من 9 دول
تنشر وزارة العمل اليوم انفوجرافا يوضح جهود الوزارة" في تقديم الخدمات للمواطنين خلال العام 2023. كان ذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي للوزارة، لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، والامتثال لمعايير العمل الدولية ،وتفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب اعمال وعمال ،وكذلك تعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" وصناعة بيئة عمل لائقة وصحية يتحقق فيها المزيد من الاستثمار والأمان الوظيفي.

وزارة البيئة تدعم الاستدامة في منشآت الرعاية الصحية ومؤتمر المناخ
شهد قطاع البيئة في مصر طفرة كبيرة طوال 9 سنوات مرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى فيها أولوية لملف البيئة ضمن اهتمامات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصري ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة
يتساءل الكثير من المواطنين، عن أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج كارت الخدمات المتكاملة .

انتهاء 96% من مشروعات تطوير ميناء غرب بورسعيد .. انفوجراف
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان تطورات أعمال تنفيذ مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد.  

نقيب الفلاحين يحذر: هذا الفعل يتسبب في ضرر للإنسان والماشية
قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين إن صحة الانسان تبدأ من صحة الحيوان ، موضحًا أن استخدام مخلفات المصانع كغذاء للمواشي بدون معالجتها قد يتسبب في كوارث صحية.

 

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