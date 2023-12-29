عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الفلاحين يحذر: هذا الفعل يتسبب في ضرر للإنسان والماشية

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن صحة الانسان تبدأ من صحة الحيوان ، موضحًا أن استخدام مخلفات المصانع كغذاء للمواشي بدون معالجتها قد يتسبب في كوارث صحية.


ولفت “ أبوصدام” إلي أن استخدام بقايا مصانع المقرمشات ومخلفات الأطعمة الفاسدة بدون اتباع القواعد الصحية يشكل خطرا علي الصحه العامة.


وأضاف عبدالرحمن أن بعض المربين اعتادوا علي إطعام المواشي ببقايا المطاعم والفنادق والمصانع من مخبوزات منتهيه الصلاحية احيانا أو بها بقايا حيوانيه أو  مواد حافظة أو منتجات فاسدة لا تصلح للاستهلاك الادمي وهذا قد يتسبب في مرض الحيوان  والإنسان.

وتابع أبوصدام: "إرتفاع اسعار الأعلاف ورخص سعر هذه المخلفات يغري بعض المربين لاستخدامها كاعلاف  دون تدويرها او الكشف عن مدي صلاحية هذه البقايا للاستخدام ، ظنا منهم انها لا تضر وانها توفر في تكلفة تربية المواشي لانها رخيصة السعر بالنسبه للاعلاف السليمه والمعروفه" .

وأشار أبو صدام إلي أن هذه البقايا قد تضر بالحيوان أو تضر الانسان الذي يتناول لحومها أو منتجاتها ، مطالبا بتشديد الرقابه علي هذه المصانع والحظائر حفاظا علي الصحة العامة، وكذا شن حملات تفتيشية علي اللحوم بالمطاعم وعند الجزارين للتاكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات مع تتبع مخلفات المصانع والاعلان عن مدي سلامة مخلفاتها لتغذية الحيونات من عدمه وكذا نوع الحيوان الذي قد يتغذي عليها اذا كانت صالحه .

وطالب أبوصدام المواطنين باتخاذ دور ايجابي للابلاغ عن اعلانات تروج لهذه المخلفات للجهات المعنيه وكذا ابلاغ الجهات المعنيه عند رؤيتهم لاي مربي يستخدم المخلفات بانواعها لعلف مواشيه ، مؤكدا أن صحة الانسان مرتبطه بصحة الحيوان وانه لا تهاون مع أي مواطن يعرض الصحه العامه للخطر لان ذلك يمثل جريمه يعاقب عليها القانون، مناشدا المربين بتحري الدقه قبل شراء اي منتج لتغذية مواشيه.

الفلاحين الحيونات مصانع المقرمشات أسعار الأعلاف الأعلاف الاطعمه الفاسدة الأطعمه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

تصريحات تاريخية من مورينيو عن النادي الأهلي وموديست

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

اجتماع ناري بين الخطيب وكولر في الأهلي | إيه اللي حصل

المنخفض الجوي يغادر أراضي مصر.. خبر سار من الأرصاد لـ المواطنين

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية: أمريكا تعفي إسرائيل من رسوم التجارة المتبادلة بينهما

نقيب الفلاحين يحذر: هذا الفعل يتسبب في ضرر للإنسان والماشية

حضرها من المدرجات.. تصريحات نارية من الشناوي عن مباراة كأس السوبر الإماراتي

يناير 2024.. نهاية عهد "الأئمة المعارين" في فرنسا

إيناس الدغيدي: «أنا مشاكسة ومش عنيدة.. وكنت عايزة أطلع طيارة»

المفتي: الدار استقبلت أكثر من 300 ألف فتوى طلاق خلال آخر 5 سنوات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوة بخطوة.. طريقة عمل عيش الشاورما السوري

جلسة تصوير جريئة.. أبرز إطلالات ثراء جبيل رفقة خطيبها

هخرب الدنيا | تفاصيل خلاف حاد بين مصطفى كامل وزوجة حلمي بكر

زيادة حجم الأنف والأذن.. سبب تغير الملامح مع التقدم في العمر

فيديو

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ