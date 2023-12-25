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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ5 جنيهات.. نقيب الفلاحين يراهن أحمد موسى على انخفاض أسعار البصل في هذا الموعد

صدى البلد

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أن سعر كيلو البصل في الموسم الماضي كان بـ جنيه، مضيفًا أنه تم تصدير نحو 300 ألف طن بصل في العام الماضي.

وتابع نقيب الفلاحين، في تصريحات تلفزيونية مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، على قناة صدى البلد، مساء الأحد، أن ارتفاع سعر البصل بسبب عدم توفير الكميات في الأسواق، متابعا أنه يجب الاعتماد على الزراعة التعاقدية في المحاصيل الزراعية.

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 أسعار البصل تشهد انخفاضًا كبيرًا في أبريل

وأضاف نقيب الفلاحين، أنه مع بداية شهر أبريل المقبل ستشهد أسعار البصل انخفاضًا كبيرًا، وسيصل سعر الكيلو إلى 5 جنيهات في منتصف أبريل المقبل، بشرط وقف التصدير.

وتابع حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، انه مع بداية شهر ابريل المقبل سعر كيلو البصل ستشهد انخفاض كبير، وسيصل إلى 5 جنيهات للكيلو في منتصف ابريل المقبل ، بشرط وقف تصديره.

ودخل الإعلامي أحمد موسى، في تحدٍ مع حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، على الهواء، بشأن تراجع أسعار البصل في شهر أبريل المقبل، إذا لم تنخفض إلى 5 جنيهات في أبريل المقبل.

وقاطع الإعلامي أحمد موسى نقيب الفلاحين قائلًا: "لومحصلش"، ليرد عليه نقيب الفلاحين: "على مسئوليتي الشخصية، مع استمرار منع التصدير بجانب المساحات الكبيرة المزروعة، البصل هيوصل إلى 5 جنيهات في أبريل المقبل".

وأكد نقيب الفلاحين، إن لم يحدث سآتي البرنامج (على مسئوليتي) وأتقدم باستقالتي على الهواء من خلال برنامجك، ليرد الإعلامي أحمد موسى، قائلا: "يوم 15 أبريل هستناك يا حاج حسين".

وأكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أنه من الواجب على كل منا أن نقف مع الدولة المصرية في هذا الوقت، معلقا: “مش بنقيس حبنا للوطن بارتفاع الأسعار وانخفاضها”.

واشار حسين عبد الرحمن أبو صدام إلى أن بداية طرح البصل المقور في الأسواق هو أول محطة في حلحلة أزمة ارتفاع أسعار البصل، لافتا إلى أن بداية انخفاض درجات الحرارة ودخول شهر يناير سيؤدي لصعوبة عمليات تخزين البصل وبالتالي سيطرح المخزنون ما لديهم في الأسواق ما يؤدي لانخفاض أسعار البصل.

وأضاف عبد الرحمن أبو صدام، أن تسمية البصل المقور والبصل الفتيل بهذه الأسماء يرجع لطريقة زراعته وليس لأصنافه، فالبصل المقور هو بصل ينتج من زراعة البصيلات الصغيرة التي تزرع في أوقات مبكرة في نهاية شهر يوليو وحتي بداية شهر سبتمبر وينتج منه أبصال خضراء يتم تناولها طازجة في أوقات مبكرة، حيث تكون كميات البصل في السوق المحلي قليلة ويقلع هذا البصل في عمر شهر ونصف تقريبا ويستمر في الأرض لمدة شهرين لإنتاج أبصال وتكون مساحات زراعة البصل المقور قليلة بالنسبة لمساحات زراعة البصل الفتيل حيث لا تتعدي مساحات زراعة البصل المقور 30 ألف فدان ومتوسط إنتاجه 15 طنا للفدان وهو لا يصلح للتخزين لفترات طويلة.

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