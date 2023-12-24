الأسواق اليوم.. تراجع جديد في أسعار البصل والطماطم تستقر

استقرت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، وتراوح سعر الطماطم في الجملة بين 4.5 إلى 8 جنيهات للكيلو لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 10 و12 جنيها للكيلو.
فيما تراجع أسعار البصل في أسواق الجملة ٢ جنيه إضافية متراوحا بين 13 و25 ليصل إلى المستهلك بنحو 23 و26 جنيها للكيلو.
قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية، إن أسعار البصل تشهد انخفاضاً من 8 إلى 10 جنيهات نتيجة زيادة المعروض من خلال العروة الجديدة للبصل "المقور" في محافظتي المنيا وبني سويف، بجانب الإقبال على مواسم زراعية، والحملات التي قامت بها وزارة الزراعة والجهات الرقابية.
و وتراجع سعر البطاطس متراوحا بين 6 و12 جنيها لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 15 و17 جنيها للكيلو.
وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاحد 24-12-2023، ضمن نشرته الخدمية.
أسعار الخضراوات اليوم
أسعار الطماطم تراوحت بين 4.5و8 جنيهات .
- أسعار البطاطس تراوحت بين 6 و13 جنيها للكيلو.
- وسجل سعر الثوم من 30إلى 90 جنيها للكيلو
- أسعار البصل اليوم تراوحت بين 13 و25 جنيها للكيلو
- أسعار الكوسة تراوحت بين 6و 12 جنيها.
- سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 3.5 و5.5 جنيه
- أسعار الفاصوليا تراوحت بين 6 و10 جنيهات للكيلو
- الباذنجان البلدي تراوح بين 2و4 جنيهات للكيلو
- الباذنجان الرومي تراوح بين 2و 3.5 جنيه للكيلو في الجملة
- فلفل رومي بلدي تراوح بين 7 و 11 جنيها للكيلو
- فلفل حامي بلدي تراوح بين 4.5 و 8.5 جنيه الكيلو
أسعار الخضراوات في سوق العبور
- سعر الفلفل الألوان تراوح بين 21 و35 جنيها
- وتراوح سعر الخيار الصوب بين 8و 13 جنيها.
- وتراوح سعر الخيار البلدي بين 6 و 11 جنيها للكيلو.
- واستقر سعر البسلة اليوم بين 21 و25
- وتراخ سعر السبانخ بين 7 إلى 10 جنيهات
- وتراوح سعر البامية بين 40 و 45جنيها للكيلو
- سجل سعر القلقاس من 10 إلى 13 جنيها للكيلو
- وسجل سعر البطاطا بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو.
- ووصل اللفت إلى 2.5 جنيها للكيلو.
- وتراوح سعر البجر بين 3 و5 جنيهات للكيلو.
- والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو
أسعار الفاكهة
- أسعار البرتقال البلدي تراوح بين 5و 8 جنيهات
- أسعار برتقال سكري تراوح بين 5 و 8 جنيهات
- أسعار برتقال أبو سرة تراوح بين 6و 9 جنيهات
- أسعار اليوسفي تراوحت بين 6 و 11 جنيها .
- أسعار جروب فروت تراوح بين 4و 6 جنيهات
- سعر عنب كرمسن تراوح بين 18 و28 جنيهات
- سعر عنب رومي أحمر 12 و 20جنيها
- سعر عنب مستورد أصفر 35 جنيها
- سعر عنب مستورد أسود 35 جنيها
- سعر تفاح أمريكي إيطالي تراوح بين 25 و35 جنيها
- سعر تفاح جولدن تراروح بين 20 و30 جنيها
- سعر تفاح سوري لباني تراوح بيم 18 و28 جنيها
- سعر بلح سماني تراوح بين 4 و7 جنيهات
- سعر بلح زغلول تراوح بين 7 و10 جنيهات
- سعر بلح رملي بين 8 و14 جنيها
- سعر بلح سيوي تراوح بين 30 و40 جنيه
- سعر الرمان بين 14 و 24 جنيها
- سعر الفراولة من 15 ل 21 جنيها