عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسواق اليوم.. تراجع جديد في أسعار البصل والطماطم تستقر

صدى البلد

استقرت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، وتراوح سعر الطماطم في الجملة بين 4.5 إلى 8 جنيهات للكيلو لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 10 و12 جنيها للكيلو.

فيما تراجع أسعار البصل في أسواق الجملة ٢ جنيه إضافية متراوحا بين 13 و25 ليصل إلى المستهلك بنحو 23 و26 جنيها للكيلو.

txt

20 جنيها دفعة واحدة| الحكومة تنهي أزمة ارتفاع أسعار البصل

txt

التنفيذ خلال أيام..طريق الإبلاغ عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية، إن أسعار البصل تشهد انخفاضاً من 8 إلى 10 جنيهات نتيجة زيادة المعروض من خلال العروة الجديدة للبصل "المقور" في محافظتي المنيا وبني سويف، بجانب الإقبال على مواسم زراعية، والحملات التي قامت بها وزارة الزراعة والجهات الرقابية.

 و وتراجع سعر البطاطس متراوحا بين 6 و12 جنيها لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 15 و17 جنيها للكيلو.

 

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاحد 24-12-2023، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الخضراوات اليوم


  • أسعار الطماطم تراوحت بين 4.5و8  جنيهات .
  • أسعار البطاطس تراوحت بين 6 و13 جنيها للكيلو.
  • وسجل سعر الثوم من 30إلى 90 جنيها للكيلو
  • أسعار البصل اليوم تراوحت بين 13 و25 جنيها للكيلو
  • أسعار الكوسة تراوحت بين 6و 12 جنيها.
  • سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 3.5 و5.5 جنيه
  • أسعار الفاصوليا تراوحت بين 6 و10 جنيهات للكيلو
  • الباذنجان البلدي تراوح بين 2و4 جنيهات للكيلو

 

  • الباذنجان الرومي تراوح بين 2و 3.5 جنيه للكيلو في الجملة
  • فلفل رومي بلدي تراوح بين 7 و 11 جنيها للكيلو
  • فلفل حامي بلدي تراوح بين 4.5 و 8.5 جنيه الكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور 

  • سعر الفلفل الألوان تراوح بين 21 و35 جنيها
  • وتراوح سعر الخيار الصوب بين 8و 13  جنيها.
  • وتراوح سعر الخيار البلدي بين 6 و 11 جنيها للكيلو.
  • واستقر سعر البسلة اليوم بين 21 و25
  • وتراخ سعر السبانخ بين 7 إلى 10 جنيهات
  • وتراوح سعر البامية بين 40 و 45جنيها للكيلو
  • سجل سعر القلقاس من 10 إلى 13 جنيها للكيلو
  • وسجل سعر البطاطا بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو.
  • ووصل اللفت إلى 2.5 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البجر بين 3 و5 جنيهات للكيلو.
  • والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة

  • أسعار البرتقال البلدي تراوح بين 5و 8 جنيهات
  • أسعار برتقال سكري تراوح بين 5 و 8 جنيهات
  • أسعار برتقال أبو سرة  تراوح بين 6و 9 جنيهات
  • أسعار اليوسفي تراوحت بين 6 و 11 جنيها .
  • أسعار جروب فروت تراوح بين 4و 6 جنيهات
  • سعر عنب كرمسن تراوح بين 18 و28 جنيهات
  • سعر عنب رومي أحمر 12 و 20جنيها
  • سعر عنب مستورد أصفر 35 جنيها
  • سعر عنب مستورد أسود 35 جنيها
  • سعر تفاح أمريكي إيطالي تراوح بين 25 و35 جنيها
  • سعر تفاح جولدن تراروح بين 20 و30 جنيها
  • سعر تفاح سوري لباني تراوح بيم 18 و28 جنيها
  • سعر بلح سماني تراوح بين 4 و7 جنيهات
  • سعر بلح زغلول تراوح بين 7 و10 جنيهات
  • سعر بلح رملي بين 8 و14 جنيها
  • سعر بلح سيوي تراوح بين 30 و40 جنيه
  • سعر الرمان بين 14 و 24 جنيها
  • سعر الفراولة من 15 ل 21 جنيها
الطماطم البصل أسعار الطماطم اليوم أسعار البصل البطاطس أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاحد الخضراوات أسعار الخضراوات سوق العبور الخيار الفاكهه البرتقال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

موضوعات متعلقة

التخطيط : إجراءات لتمكين ذوي الاحتياجات .. وتوفير فرص العمل بـ الذكاء الاصطناعي .. وآليات لتطوير إمكانيات الجهاز الحكومي

التخطيط تبحث تنفيذ الدفعة الثالثة من برنامج التعليم التنفيذي بجامعة شيكاغو

التخطيط القومي: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً هاماً في توظيف ذوي القدرات الخاصة

%10.6 زيادة في أعداد خريجي التعليم العالي خلال 2022

التخطيط تفتتح ورشة عمل حول استراتيجية التمويل المتكاملة في مصر

معهد التخطيط القومي يشهد تخريج دفعة جديدة من دبلوم تطبيق تحليلات النظم

%1.3 زيادة في إجمالي المساحة المحصولية عام 2021 / 2022

كمالي: على جميع الحكومات تعزيز القدرات الوطنية لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

ترشيحاتنا

إعلام الاحتلال يكشف حقيقة المحادثات بشأن الرهائن وتدخل بلينكن

خسائر بمليارات الدولارات.. الفيضانات تغرق شوارع لبنان|فيديو

الجيش الإسرائيلي يعلن مصرع 8 جنود وضباط في معارك غزة

زعيم المعارضة الإسرائيلية: لا توجد ثقة بين النظامين الأمني والسياسي في تل أبيب

محللون عسكريون إسرائيليون: أنفاق حماس تعوق سيطرة جيش الاحتلال على غزة

الأسواق اليوم.. تراجع جديد في أسعار البصل والطماطم تستقر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جميل.. شاهد ابنة داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بـ«الدير جيست»

فترات سداد 20 عاما..منافسة قوية بين البنوك والشركات على جذب عملاء التمويل العقاري

لأطلعك يما.. مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تحت الأنقاض يحبس الأنفاس |شاهد

بفستان كب.. مي عمر تتألق على السجادة الحمراء من دير جيست

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ