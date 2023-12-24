الأسواق اليوم.. تراجع جديد في أسعار البصل والطماطم تستقر

استقرت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، وتراوح سعر الطماطم في الجملة بين 4.5 إلى 8 جنيهات للكيلو لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 10 و12 جنيها للكيلو.

فيما تراجع أسعار البصل في أسواق الجملة ٢ جنيه إضافية متراوحا بين 13 و25 ليصل إلى المستهلك بنحو 23 و26 جنيها للكيلو.

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية، إن أسعار البصل تشهد انخفاضاً من 8 إلى 10 جنيهات نتيجة زيادة المعروض من خلال العروة الجديدة للبصل "المقور" في محافظتي المنيا وبني سويف، بجانب الإقبال على مواسم زراعية، والحملات التي قامت بها وزارة الزراعة والجهات الرقابية.

و وتراجع سعر البطاطس متراوحا بين 6 و12 جنيها لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 15 و17 جنيها للكيلو.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاحد 24-12-2023، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الخضراوات اليوم



أسعار الطماطم تراوحت بين 4.5و8 جنيهات .

أسعار الطماطم تراوحت بين 4.5و8 جنيهات . أسعار البطاطس تراوحت بين 6 و13 جنيها للكيلو.

وسجل سعر الثوم من 30إلى 90 جنيها للكيلو

أسعار البصل اليوم تراوحت بين 13 و25 جنيها للكيلو

أسعار الكوسة تراوحت بين 6و 12 جنيها.

سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 3.5 و5.5 جنيه

أسعار الفاصوليا تراوحت بين 6 و10 جنيهات للكيلو

الباذنجان البلدي تراوح بين 2و4 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي تراوح بين 2و 3.5 جنيه للكيلو في الجملة

فلفل رومي بلدي تراوح بين 7 و 11 جنيها للكيلو

فلفل حامي بلدي تراوح بين 4.5 و 8.5 جنيه الكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور

سعر الفلفل الألوان تراوح بين 21 و35 جنيها

وتراوح سعر الخيار الصوب بين 8و 13 جنيها.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 6 و 11 جنيها للكيلو.

واستقر سعر البسلة اليوم بين 21 و25

وتراخ سعر السبانخ بين 7 إلى 10 جنيهات

وتراوح سعر البامية بين 40 و 45جنيها للكيلو

سجل سعر القلقاس من 10 إلى 13 جنيها للكيلو

وسجل سعر البطاطا بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو.

ووصل اللفت إلى 2.5 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البجر بين 3 و5 جنيهات للكيلو.

والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة