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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البصل بـ 13 جنيها.. أسعار الخضراوات اليوم السبت

صوره لأحد أسواق بيع
صوره لأحد أسواق بيع الخضروات

يقدم موقع صدي البلد ، تقريرا حول أسعار الخضروات اليوم السبت بالأسواق، وجاءت الأسعار كالتالي:-

أسعار البصل 

سجل سعر البصل اليوم بين 13 و22 جنيها في سوق العبور للكيلو الواحد.

 

أسعار الطماطم

بلغ سعر الطماطم في سوق العبور اليوم نحو 4 و7.5 جنيه للكيلو الواحد.

 

أسعار البطاطس

سجل سعر البطاطس اليوم في سوق العبور بين 9 و15 جنيهًا للكيلو الواحد.

 

أسعار الكوسة

سجل سعر الكوسة بسوق العور اليوم بين 8 و14 جنيهًا للكيلو الواحد.

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سعر الخيار الصوب 

سجل سعر الخيار الصوب بسوق العبور بين 10 و14 جنيهًا للكيلو الواحد.

 

سعر الخيار البلدي 

سجل سعر الخيار البلدي بسوق العبور بين 9 و10 جنيهات للكيلو الواحد.

 

سعر الباذنجان البلدي

بلغ سعر الباذنجان البلدي اليوم بسوق العبور بين 3 و4.5 جنيهات للكيلو الواحد.

 

سعر الباذنجان الرومي 

بلغ سعر الباذنجان الرومي اليوم بسوق العبور بين 1.5 و4.5 جنيهات للكيلو الواحد.

 

سعر الباذنجان الأبيض 

بلغ سعر الباذنجان الأبيض اليوم بسوق العبور بين 3.5 و7.5 جنيهات للكيلو الواحد.

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سعر الفلفل الرومي البلدي

سجل سعر الفلفل الرومي البلدي اليوم بسوق العبور بين 6 و9 جنيهات للكيلو الواحد.

 

سعر الفلفل الرومي الصوب

سجل سعر الفلفل الرومي الصوب اليوم بسوق العبور بين 6 و9 جنيهات للكيلو الواحد.

 

سعر الفلفل الحامي البلدي

سجل سعر الفلفل الحامي البلدي اليوم بسوق العبور بين 5 و7 جنيهات للكيلو الواحد.

 

 سعر الملوخية اليوم 

سجل سعر الملوخية اليوم بسوق العبور بين 9 و11 جنيهًا للكيلو الواحد.

 

سعر الفاصوليا اليوم 

بلغ سعر الفاصوليا اليوم بسوق العبور بين 5.5 و8.5 جنيه للكيلو الواحد.

 

سعر الباميا اليوم 

بلغ سعر الباميا اليوم بسوق العبور بين 34 و40 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الثوم اليوم 

بلغ سعر الثوم اليوم بسوق العبور بين 40 و70 جنيها للكيلو الواحد.

اسعار الخضروات اليوم السبت أسعار البصل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سعر الكوسة

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