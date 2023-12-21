جمعية المصدرين تكشف أسباب أزمة البصل..وتؤكد: مصر ثالث أكبر منتج له عالميا

قال مصطفى النجارى، نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن مصر تعتبر ثالث أكبر منتج بصل في العالم قبلها الهند ثم الصين وبعد مصر الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف مصطفى النجاري خلال حواره ببرنامج مساء دي إم سى المذاع على قناة دي إم سى، أن محصول البصل المصرى مهم للغاية وهو ثالث أكبر محصول تصدير زراعي مصرى بعد البرتقال والبطاطس، متابعا: البيانات التي تقال عن حجم الزراعات في مصر لا تكون دقيقة.



وأوضح أن البيانات الغير دقيقة يبنى عليها التقديرات، مسترسلا: نضع بشكل دورى حد كفاية ذاتية وعندما نرى أن حد الكفاية انخفض نرسل لمجلس الوزراء لتقليل حجم التصدير، وإذا زاد حجم الإنتاج من سلعة نستوردها نطلب تقليل استيرادها.



واسترسل: طبيعة الفلاح المصري إذا حدث ارتفاع في محصول ما، يقوم الفلاح بزراعة المحصول أكثر في العام الثاني، وكان هناك قلة معروض من البصل في السوق وهو سبب ارتفاع سعره والبصل ليس له بديل، على عكس الأرز.