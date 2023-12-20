شعبة الخضروات تكشف أسباب ارتفاع أسعار البصل ..فيديو

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصر دولة زراعية ونصدر كميات كبيرة من المنتجات الزراعية، كما أننا نصدر ما يزيد عن 7 مليون طن منتج زراعى بقيمة 3,3 مليار دولار.



وأضاف النجيب، خلال حواره ببرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى :"نحن دولة منتجة للبصل وثالث دولة عالميا إنتاجا للبصل، متابعا: كان لدينا تدني في منتج البصل خلال مارس وأبريل حدث تدنى للإنتاج بسبب أن بعض الفلاحين خسروا وابتعدوا عن النشاط.



واسترسل: كان هناك زيادة طلب محلى على البصل وتم تمديد قرار زراعة البصل، منوها بأنه لم يكن هناك اتزان في العملية التصديرية للبصل، ويجب إعادة النظر في العملية التصديرية للبصل.



وأكمل: هناك تدنى في المساحات المزروعة وهناك قلة معروض في الأسواق المراقبة من الدولة، إلا أن الدولة اتخذت خطوات عديدة وتحركت من أجل المواطن ومحدودى الدخل .



