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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يقوي المناعة ويحمي من السرطان.. 6 فوائد لتناول البصل الأخضر |تعرف عليها

البصل الأخضر
البصل الأخضر

أكد الدكتور أحمد صبري، أخصائي التغذية والسمنة، أن تناول البصل الأخضر مفيد للغاية، حيث يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على منع تكاثر الخلايا السرطانية خاصة في الجهاز الهضمي، بجانب احتوائه على فيتامين سي الذي يقوي المناعة.

فوائد البصل الأخضر

وأضاف “صبري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أن البصل الأخضر يساعد على التدفئة، كما يحتوي على فيتامين K  الذي يسهل سريان الدم ويساعد في تقوية العظام، مؤكدًا أن النساء فوق سن الـ 45 عامًا يجب أن يتناولن البصل الأخضر يوميًا نظرًا لقلة هرمون الاستروجين في هذه المرحلة العمرية، فهو يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم.
 

وتابع الدكتور أحمد صبري، أخصائي التغذية والسمنة أن تناول البصل الأخضر يقلل من تكون المخاط في الجهاز التنفسي وتقليل اضطرابات الجهاز الهضمي نظرًا لاحتوائه على الألياف، كما يقلل من نسب الكوليسترول الضار في الدم، محذرًا من تناول الوجبات السريعة والأكلات المصنعة لأنها تعمل على تنشيط الخلايا السرطانية في الجسم.

البصل الاخضر التغذية السمنة المناعة فيتامين K الألياف فوائد البصل الاخضر

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