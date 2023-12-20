بيتعمل منه حلويات.. طعام غير متوقع يعزز المناعة |اكتشفه

مع التقلبات الجوية يرغب الكثير من الأشخاص في تقوية المناعة ويعد الطعام الجيد أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف.



ووفقا لما جاء في موقع goodrx نكشف لكم عن طعام غير متوقعة يستطيع رفع المناعة بالرغم من استخدامه في الحلويات.

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من فيتامين أ ، وهو فيتامين آخر يلعب دورًا مهمًا في جهاز المناعة.

يدعم فيتامين أ إنتاج الخلايا المناعية التي تحارب الفيروسات والميكروبات كما أنه يعمل كمضاد للأكسدة ويمنع تلف الخلايا.

وجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن مكملات فيتامين أ لم يكن لها أي تأثير على الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا

البطاطا

ووجد أن مكملات فيتامين أ قد تحسن النتائج خاصة إذا كان الشخص يعاني من نقصه وهو الأمر الأكثر احتمالا إذا كان الشخص مصابا بفيروس كورونا.

بشكل عام إضافة القليل من فيتامين أ إلى نظامك الغذائي قد يساعد في تقوية المناعة، خاصة إذا كانت مستوياته أقل بسبب المرض.

ولكن يجب على النساء الحوامل أو من يرغبن في الإنجاب في تجنب الأطعمة المحتوية على فيتامين أ لأنه يسبب أضرار كارثية في الشهور الأولى من الحمل مثل تشوهات الأجنة.

المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ وترفع المناعة تشمل :

زيت سمك

كبد السمك

جزر

الفاصوليا

حبوب ذرة

فول الصويا الأخضر

لحم كبد البقر

كبد الدجاج