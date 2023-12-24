عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الخضروات: انتهاء أزمة البصل وسعره انخفض بقوة

البصل
البصل

أكد حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة، انه هناك مبالغة في الأسعار في بعض الأسواق العشوائية والتي خارج مراقبة الدولة، مصيفا أن الأسواق التي تراقبها الدولة تشهد أسعار منضبطه، ومنها البصل.

txt

الأسواق اليوم.. تراجع جديد في أسعار البصل والطماطم تستقر

وأضاف حاتم نجيب، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن الدولة تنفذ منافذ ثابته ومتحركة لمواجهة جشع التجار وضرب المحتكرين.

وتابع حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، أن أزمة البصل بدأت تنحصر وانتهت تماما، وسعر كيلو البصل انخفض إلى ١٨ جنيها للكيلو في الاسواق المصرية.
 

البصل الخضروات والفاكهة الإعلامي أحمد موسى الأسواق العشوائية الأسواق المصرية رئيس شعبة الخضروات شعبة الخضروات كيلو البصل مواجهة جشع التجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

صفقة مدوية.. الزمالك يجدد لنجم الفريق قبل انتهاء عقده

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

خلصت .. أحمد فتوح يجدد لـ الزمالك رسميا

انتهت الازمة.. أحمد حسن يعلن تجديد فتوح للزمالك

موضوعات متعلقة

انتبه .. 6اشخاص ممنوعون من تناول البصل نهائياً.

ترشيحاتنا

بعد انخفاض الدواجن |متى تتراجع أسعار البيض في الأسواق؟

نشأت الديهي: أزمة سد النهضة لا يجب أن تطرح في الإعلام

فيديو اعتذار.. الزمالك يعلن تجديد عقد أحمد فتوح لمدة 3 سنوات

تدمير مربع سكني.. ارتفاع حصيلة ضحايا مجـزرة الاحتلال بمخيم المغازي لـ70 شهيدا

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

في تحول عن روسيا.. الأوكرانيون يحتفلون بعيد الميلاد للمرة الأولى| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفلامك في الكريسماس.. 5 سهرات في رأس السنة هاتغير مودك

هارولد بنتر الحائز على نوبل .. لماذا سمي بشاعر الصمت؟

الأهلي الأكثر تتويجا.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الجديدة للسوبر المصري

بملابس مكشوفة.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة لافتة

فيديو

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ