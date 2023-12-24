شعبة الخضروات: انتهاء أزمة البصل وسعره انخفض بقوة

أكد حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة، انه هناك مبالغة في الأسعار في بعض الأسواق العشوائية والتي خارج مراقبة الدولة، مصيفا أن الأسواق التي تراقبها الدولة تشهد أسعار منضبطه، ومنها البصل.

وأضاف حاتم نجيب، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن الدولة تنفذ منافذ ثابته ومتحركة لمواجهة جشع التجار وضرب المحتكرين.

وتابع حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، أن أزمة البصل بدأت تنحصر وانتهت تماما، وسعر كيلو البصل انخفض إلى ١٨ جنيها للكيلو في الاسواق المصرية.

