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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

البصل
البصل

شهدت أسعار البصل تراجعا قويا في الأسواق بعدما سجل سعر الكيلو مستويات قياسية وتخطى 50 جنيها للكيلو.

وتراجع سعر كيلو البصل إلى نحو يبدأ من 16 جنيها للبصل الأبيض الجديد بأسواق الجملة، ويباع للمستهلك بنحو 20 جنيها وهو ما يسجل فارق بنحو 30 جنيها عن سعر البصل الذي وصل إلى 50 جنيها ، فيما يسجل سعر البصل الأحمر بدءا من 25 جنيها بتراجع 25 جنيها.

يأتي ذلك بعد أن تمكنت أجهزة وزارة الزراعة، من ضبط آلاف الأطنان منم البصل المخزن لدى المحتكرين ، كان أبرز تلك الكميات رصد 138 فدانا فى قريتين مخزن عليهم أكثر من 150 ألف طن بصل، حيث تحركت الوزارة برفقة جهاز حماية المستهلك لضبط الواقعة، في الجيزة.

كما تمكنت اللجان التي تشكلت من الزراعة وحماية المستهلك ومباحث التموين، من ضبط 200 ألف طن بصل في عدة محافظات.


 

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وكان حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، كشف عن أزمة ارتفاع أسعار البصل، موضحا  مداخلة تليفزيونية أن زيادة صادرات البصل لما يقرب من 200 ألف طن عن المعتاد نتيجة لسوق الهند واتجهت الأسواق العالمية لاستيراد البصل من مصر.

البصل


وأكد أن قرار وقف التصدير جاء متأخرًا بعد محادثات عديدة لأشهر، منوهًا بأن قرار مد حظر تصدير البصل سيساهم في تراجع الأسعار في الأسواق.

 

سبب ارتفاع الأسعار

وأضاف أن هناك محصول جديد من البصل بالأسواق الآن وسينخفض سعر البصل قريبًا مع ظهور الموسم الأكبر للبصل في سوهاج والفيوم وبعض محافظات الدلتا، موضحا أن البصل الجديد لا يصدر للخارج وسوقه محلي وحجب البصل عن التداول سبب ارتفاع الأسعار.

وتابع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية: "انخفاض كبير جدًا في سعر البصل بشكل تدريجي.. مش هيوصل لـ5 جنيه"، موضحًا أن 16 جنيه سعر البصل الأبيض الجديد بأسواق الجملة.

من جانبه قال ،محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، إن البصل مثل أي محصول معروض تحت آلية العرض والطلب، كما أنه يتم زراعته في مصر على عروات متتالية تبدأ من سبتمبر والحصاد حتى شهر مايو.

وأضاف “محمد فهيم” خلال مداخلة تليفزيونية، أن هناك فجوة بداية من يونيو حتى أول ديسمبر ليس فيها إنتاج للبصل، ويكون الاستهلاك معتمد على التخزين.

 3.6 مليون طن سنويا

واسترسل: التجار هم من يخزنون البصل وليس المزارعين، مشيرا إلى أن مساحة البصل تتراوح من 240 إلى 250 ألف فدان ينتجون من 3.4 مليون إلى 3.6 مليون طن سنويا.

 

البصل

وأوضح جزء كبير منهم يذهب للاستهلاك المحلي وجزء يتم تصديره، والصادرات هذا العام أقل من العام الماضي، متابعا: هناك توجيهات من وزير الزراعة لكل اللجان والهيئات بالوزارة النزول على كل مفارش البصل الموجودة بحملات تفتيشية.

واكمل: المفاجأة هناك كميات ضخمة ومئات الآلاف من الأطنان موجودة تحت القش، وجدنا أن هناك ممارسة احتكارية ومخالفة للقانون، وسيتم طرح الكميات بقانون منع الممارسات الاحتكارية، وسيتم طرح الكميات في الأسواق.

منع تصدير البصل

وقررت الحكومة قبل أيام ، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.


من جانبه، كشف نقيب الفلاحين حسين أبو صدام أخر تطورات أسعار البصل في الأسواق قائلاً: سعر البصل ارتفع بالفعل بشكل كبير جداً ربما تصل نسبة الزيادة إلى ثلاثين ضعفاً مقارنة  بالموسم الماضي  وهذا يعود لسوء الإدارة في تصدير البصل.

وتابع في تصريحات تليفزيونية ان مصر صدرت بصل بكميات كبيرة أكثر من العام الماضي رغم أن المساحة  المروعة في مصر أقل بكثير من العام الماضي لخسائر الفلاحين في البصل  وبالتالي   كانت الزراعات أقل في هذا الموسم، لافتاً إلى أنه حذر في شهر يونيو من سوء إدارة عملية التصدير وطالبت إما بفرض رسوم على صادرات البصل أو منع تصديره والحكومة استجابت  للقرار في شهر سبتمبر.

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