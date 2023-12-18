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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد القبض على محتكري البصل.. أسهل طريقة لطبخة بدون خضار

طاجن البصل
طاجن البصل

بعد القبض على محتكري البصل وتصريحات المسؤولين بعودة انخفاض سعره خلال الفترة المقبلة، كما اتخذ مجلس الوزراء قرارا بوقف تصدير البصل حتى شهر مارس 2024؛ للسيطرة على الأزمة وقرب من انتهائها 

ونعرض لكم  فى هذا التقرير طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل، بخطوات الشيف شربيني ، مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير طاجن اللحمة بالبصل

لحم

بصل قارومة

جزر

كرفس

ثوم

طماطم

كرات

حبهان

ورق لورا

بهارات

زيت عباد الشمس

كزبرة خضراء

كوسة

فلفل أسود

ملح

اللحمةبالبصل
اللحمةبالبصل

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل

فى حلة على النار شوحي اللحمة مع الزيت حتى تحمر من كل الجوانب ثم أضيفى الحبهان واللورا والتوابل وقلبيهم جيدا و ضعي قطع البصل والكرفس والكرات.

*أضيفى الجزر والكوسة واتركيهم على النار قليلا ثم حمرى البصل القاورما ثم ضيفيه للخليط  الأول مع الفلفل الحار  والكزبرة واتركي المكونات حتى تتجانس.

* أزيلي الجلد من الطماطم و ضعيها مع الثوم فى الخلاط وضعيه فى الطاجن وادخلي طاجن اللحمة بالبصل الفرن حتى ينضج

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