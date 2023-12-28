افتتاح مشروعات خدمية وتنموية ببورسعيد لتشجيع الفلاحين على الزراعة

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ،إن محافظة بورسعيد محافظة تجاريه وصناعيه واتجاهها للتوسع في المجال الزراعي بجانب انها منطقه لوجستيه يجعلها محافظة متكامله ، لافتًا إلي أن محافظة بورسعيد إحدي تسع محافظات في مصر يصرح لها بزراعة الارز.

وأضاف عبدالرحمن أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير وتطهير بحيره المنزله بجانب ان محافظة بورسعيد تطل علي البحر الابيض المتوسط يجعلها من المحافظات الكبيره في الانتاج السمكي وكونها منطقه لوجستيه فانها احدى اهم المحافظات في الانتاج الحيواني بالإضافة الي ان محافظة بورسعيد من المحافظات الواعده في المجال الزراعي.

وأشار عبدالرحمن إلي أن بورسعيد تزرع نحو 140 الف فدان من مختلف المحاصيل المهمه حيث يزرع بها نحو 29 الف فدان من الارز ونحو 30 الف فدان من البنجر كما تزرع القمح والقطن والكثير من المحاصيل العلفيه.



وأكد ابوصدام ان تحول محافظة بورسعيد الي الزراعه أمر طبيعي خاصة انها تمتلك اراضي زراعيه خصبه في ظل اهتمام الدوله بها لتكون من المحافظات المنتجه زراعيا وظهر ذلك جليا في تقنين الأراضي الزراعيه بالمحافظه وتسليم 127 من عقود تمليك الأراضي للمزارعين بجنوب وشرق بورسعيد خلال احتفالية عقدت بالديوان العام تم خلالها توزيع العقود على عدد من المزارعين بمناطق سهل الطينة و سهل الحسينية و مثلث الخير كما يتضمن برنامج زيارة الوزراء تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ببورسعيد في خطوه مهمه لتشجيع المزارعين علي الاستمرار في الزراعة.