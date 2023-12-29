"الفلاحين": لأول مرة سعر الكيلو من الديك الرومي يتساوى مع العجالي

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن سعر كيلو الديك الرومي حي وصل لـ 125 جنيها لأول مرة وهو نفس سعر كيلو اللحم من العجول الجاموسي القائم، وهو أعلى من أسعار العام الماضي في نفس التوقيت بنحو 40%.

ارتفاع أسعار الروم ي

ولفت “نقيب الفلاحين” إلي أن إرتفاع أسعار الرومي يرجع لزيادة الطلب عليه بمناسبة أعياد رأس السنه وقلة المعروض منه.

وأضاف عبدالرحمن أن الديك الرومي الواحد يتراوح سعره حاليا من 1000 حتي 3000 جنيه حسب الوزن ومكان البيع فيما يصل الكيلو من الرومي خالي العظم الي 350 جنيه متساوي مع اللحم البقري الأحمر المذبوح

وأشار عبدالرحمن إلي أن سبب هذا الارتفاع يرجع الي العادات والتقاليد لدي بعض المصريين والذين يفضلون اكل لحوم الرومي في أعياد الميلاد مما زاد الطلب عليه هذه الأيام بالرغم من قلة المعروض بسبب إرتفاع تكلفة تربية الرومي والذي يحتاج لكميه كبيره من البروتين في تغذيته ولذا يحتاج الي اعلاف خاصه ورعاية كبيره ويستغرق نضج الديك الرومي مدة أطول من الدواجن حيث تصل الي 5 اشهر تقريبا مع ارتفاع أسعار كتكوت الرومي الذي تجاوز سعره حاليا الـ 100 جنيه.

وتابع عبدالرحمن، أن ذكر الديك الرومي أكبر حجما بشكل ملحوظ من الأنثى ويوجد في مصر عدة أنواع من الرومي أشهرها الرومي الهجين والذي يصل حجمه أحيانا لـ 25 كيلو والرومي البلدي ووزنه لا يتعدي في الغالب 10 كيلو ومن سلالات الرومي الأسود والبرونزي والرومي الأحمر والرومي الأبيض والرمادي.

وأكد أبو صدام، أن أكل الديك الرومي في أعياد رأس السنه يرجع لكونه أبرز المأكولات على مائدة عيد الشكر في أمريكا بعد تعميم الاحتفال بهذا العيد في أمريكا وجعله عيدا قوميا حيث يكفي الديك الرومي الواحد عائلة بالكامل.



ولذلك، فإن تناول الرومي أحد أهم مظاهر الاحتفال بعيد الشكر في أمريكا ويشارك المسلمين في مصر هذه العادة مع الأخوة المسيحيين كنوع من أنواع الوحدة الوطنية.



