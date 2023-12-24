نقيب الفلاحين: سعر كيلو الأرز سينخفض في يناير المقبل

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن سعر كيلو الأرز الأبيض العريض يبلغ ٣٢ جنيها للكيلو، وهذا السعر عادل في الوقت الحالي والظروف الحالية.



وأضاف أبو صدام، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الأحد، أن سعر الأرز سينخفض في الأسواق مع نهاية شهر يناير المقبل، منوها بأن السنوات المقبلة ستشهد جني ثمار البنية التحتية للمواد الغذائية وستنخفض أسعار السلع.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أنه مع تطور نظم الري وتوفير المياه يمكن إعادة زرع أراض جديدة بالأرز، مشيرا إلى أن الأرز الموجود كثير وفائض.

وأكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن هناك محتكرين لسلعة الأرز، وعلى الجميع وضع مصلحة البلاد أولا.