لتخفيف العبء عن المواطنين.. توفير 131 طن سكر بـ27 جنيها للكيلو بالقليوبية

أعلنت مديرية التموين بالقليوبية، توزيع كميات من سكر المبادرة على المواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو، لتخفيف العبء عن المواطنين، وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء فى تخفيض الأسعار.

وقالت مديرية تموين القليوبية، إنه تم توزيع كمية قدرها 60 طنا بالقناطر الخيرية، وتوزيع 29 طنا بطوخ، وكمية قدرها 25.5 طنا بحى شرق شبرا الخيمة، وكمية قدرها 11 طنا بحي غرب شبرا الخيمة، وكمية قدرها طنين بقها، وكمية قدرها 3 أطنان و240 كيلو بقليوب، ليكون إجمالي الكميات الموزعة اليوم بمحافظة القليوبية 130 طن و740 كيلو سكر.

وأشارت إلى أن المبادرة تأتى تحت إشراف ورقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن، مشيرة إلى استمرار تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية ومتابعتها على أرض الواقع من خلال الحملات من قبل الهيئات المختلفة سواء من المحافظة أو التموين أو جهاز حماية المستهلك، وتحرير محاضر للمخالفين وكذلك متابعة الأسعار للسلع المعلن عنها ضمن المبادرة والتى تتضمن تخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 25% من أسعار تلك السلع عن مثيلاتها بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.