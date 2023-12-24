نقيب الفلاحين: 5 جنيه سعر كيلو البصل منتصف أبريل المقبل

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، سعر كيلو البصل في الموسم الماضي كان جنيه، مضيفًا أنه تم تصدير ٣٠٠ ألف طن بصل في العام الماضي.



وأضاف نقيب الفلاحين، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن ارتفاع سعر البصل بسبب عدم توفير الكميات في الأسواق، متابعا أن يجب الاعتماد على الزراعة التعاقدية في المحاصيل الزراعية.

وتابع حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، انه مع بداية شهر ابريل المقبل سعر كيلو البصل ستشهد انخفاض كبير، وسيصل إلى 5 جنيهات للكيلو في منتصف ابريل المقبل ، بشرط وقف تصديره.

وفي السياق نفسه أشار حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إلى أن زراعة البنجر هى الأمل في توفير السكر بأسعار مناسبة.