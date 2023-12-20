انخفاض كبير في أسعار البصل |نقيب الفلاحين الزراعيين يعلن الموعد

قال محمد عبد الستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن سعر البصل سوف يستقر في الموسم هذا العام ، و سوف تغطي المساحة المزوعة السوق،مؤكداً أن سعر كيلو البصل سوف يتراوح بين 15_20 جنيه.

النقيب العام للفلاحين الزراعيين: سعر البصل لن يقل عن 15 جنيهاً

وأضاف محمد عبد الستار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن سعر البصل لن يقل عن 15 جنيهاً، لافتاً إلى أن سعر البصل المناسب للفلاح ، لكي يكون مستفيد منه هو 15 جنيه.



وعلق النقيب العام للفلاحين الزراعيين على أطنان البصل المخزنة، قائلاً:" زراعة البصل صناعة، لو كل البصل اللي طلع من السوق ، إتعرض في وقت واحد، السوق لن يستوعبه"، لافتاً إلى أن فدان البصل ينتج حوالي 10 أطنان من البصل.