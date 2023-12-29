الأهلي وصل.. الناقل الوطني يسير 3 رحلات خاصة لإعادة الفرق المصرية بعد خوص كأس السوبر

تسيّر الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، ثلاث رحلات خاصة لنقل الفرق المصرية المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال المقام في نسخته الأولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أقيمت خلال الفترة من ٢٥ حتى ٢٨ ديسمبر الحالي، وتوج فيها الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري بعد الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة ٤/٢.

وأقلعت أولى الرحلات الخاصة الثلاثة لمصر للطيران، فجر اليوم، حيث نقلت على متنها بطل السوبر “النادي الأهلي”، من دولة الإمارات العربية إلى مطار القاهرة الجوي، وتصل باقي الرحلات تباعا على مدار ساعات اليوم، لنقل بعثي فريق بيراميدز وفيوتشر، بعد انتهاء فعاليات البطولة، وسط تسهيلات خاصة وكبيرة للفرق المصرية المشاركة.

وكانت مصر للطيران، أخذت حق نقل الفرق المصرية الثلاثة المشاركة في البطولة ( الأهلي وفيوتشر وبيراميدز) ، في مرحلة السفر، ونقلت النادي الأهلي أيضا على متن رحلة خاصة، من مدينة جدة السعودية، بعد مشاركته هناك في كأس العالم للأندية الذي حصل فيها على المركز الثالث.

وقدمت مصر للطيران بالتعاون مع سلطات مطار القاهرة الجوي، تسهيلات خاصة في مرحلة السفر، لإنهاء إجراءات الفرق المصرية المشاركة في بطولة كأس السوبر التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المنتظر أن يتم تقديم كافة التسهيلات للفرق العائدة من البطولة ومتعلقات البعثة أيضا المرافقة له.