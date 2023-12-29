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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية: تقديم 14 مليون خدمة من خلال منشآت اللهيئة ببورسعيد

الرعاية الصحية-ارشيفي
الرعاية الصحية-ارشيفي

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض اللقاء، آخر مستجدات مؤشرات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد كأولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، وتطرق اللقاء أيضًا إلى تنسيق الجهود بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة بورسعيد لتفعيل الكارت الموحد للمواطن في أول يناير المقبل بدءً بوحدتي طب أسرة الكويت والحي الإماراتي التابعين لهيئة الرعاية في بورسعيد كمرحلة أولى، إضافة إلى مناقشة آليات وتشجيع إشراك القطاع الصحي الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، إلى تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل حتى الآن، تشمل 5,2 مليون خدمة لطب الأسرة، إضافة إلى خدمات العيادات الخارجية والفحوصات الطبية والمعملية والأقسام الداخلية والعمليات والجراحات الدقيقة والمتنوعة بالمستشفيات، لافتًا إلى إجراء أكثر من 150 ألف عمليات وجراحات حتى الآن، منها 50 ألف عمليات وجراحات كبرى ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص.

وأضاف السبكي، أنه تم تسجيل أكثر من 670 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد حتى الآن، فضلًا عن إجراء أكثر من مليون فحص طبي شامل للمنتفعين في المحافظة، ونجاح اعتماد 100% من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعه للهيئة ببورسعيد، بالإضافة إلى 98% من المستشفيات وفقًا للمعايير القومية المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك مجمع طبي و7 مستشفيات و35 مركز ووحدة طب أسرة في بورسعيد ذات بنية تحتية متطورة ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وتضم كوادر طبية متميزة، وتخطي نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الصحية المقدمة 92%.

وتابع السبكي: أنه بعد نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد أصبحت المحافظة جاذبة للقطاع الصحي الخاص وكبرى الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية واستقدام السياحة العلاجية، كما تابع: نعمل مع محافظ بورسعيد لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في الارتقاء المستمر بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتعزيز الوصول لأهداف رؤية مصر فيما يتعلق بالتنمية الصحية المستدامة 2030.

وثمَّن السبكي، دور محافظ بورسعيد لجهوده في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل ونجاحها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن بورسعيد أصبحت نموذجًا يحتذى به في داخل وخارج مصر في تطبيق نظام صحي قوي وفعّال ومرن ومستدام.

ومن جانبه، أشاد اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجهود هيئة الرعاية الصحية في تقديم أفضل الخدمات للمواطن البورسعيدي، مؤكدًا أن رضاء المواطن البورسعيدي أصدق دليل على نجاح هيئة الرعاية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بجودة عالمية، كما أعرب اللواء عادل الغضبان عن سعادته بهذا اللقاء لتنسيق الجهود حول مشاركة القطاع الصحي الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في إشراك القطاع الخاص في البناء والتنمية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

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