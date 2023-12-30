الزراعة تطرح كميات كبيرة من البيض بمنافذها.. اعرف سعر الكرتونة كام؟

أعلنت وزارة الزراعة، أنه سيتم إطلاق سيارات منافذ البيض المتحركة، غدا الأحد 31 ديسمبر 2023، الساعة 10 صباحا، والتي يصل عددها 16 سيارة إلى محافظة القاهرة، والمحافظات المجاورة من أمام مبنى الإصلاح الزراعي بالدقي.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ، إنه سيتم توفير كرتونة البيض بأسعار مخفضة تصل إلي 125 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه يتم ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة فى المنافذ بشكل مستمر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

8 محطات

أضاف "صالح" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن الوزارة لديها 8 محطات لإنتاج بيض المائدة بإجمالي إنتاج 320 مليون بيضة سنويا.

جدير بالذكر أن الوزارة توفر السلع الغذائية الأساسية فى منافذ الوزارة بمحافظات الجمهورية بالكميات التى يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية حيث يتم طرحها من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة .