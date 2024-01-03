وصلت لـ 350 جنيهًا.. هل ترتفع أسعار اللحوم الفترة المقبلة؟

شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا طفيفا خلال الآونة الحالية نتيجة عدة عوامل، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجهود الحكومية فى مصر تبذل قصاري جهدها للحفاظ على التوازن بالأسواق ومنع التلاعب بالسلع مما ينعكس على الأسواق بشكل إيجابي فى ظل الأزمات العالمية المتتالية والتى تؤثر على الاقتصاد العالمي .

ارتفاع أسعار اللحوم



وفى هذا الصدد ، حذر حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، من ارتفاع قادم فى أسعار اللحوم ، حيث ارتفعت أسعارها حوالى 30 جنيهًا فى الأرياف فبعد أن كان سعر الكيلو 270 جنيهًا وصل سعرها إلي 300 جنيهًا ، موضحًا أن السعر وصل لـ 350 جنيهًا فى المدن .

وأكد " أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن هناك ارتفاع أيضا في أسعار اللحوم الحية حيث وصل سعر كيلو البقري إلي 145 جنيهًا بعد أن كان سعرها 135 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الجاموسي القائم إلي 125 جنيهًا بدلا من 110 جنيهًا.



أسباب ارتفاع الأسعار

وكشف " نقيب الفلاحين " عن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم وهي قلة الأعلاف الخضراء بسبب تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل الخضراء ، إضافة إلي ارتفاع مستلزمات إنتاج الأعلاف على الرغم من استقرارها إلا أنها مازالت مرتفعة نسبيا نظرا للارتباك الحادث من أزمات عالمية مما يؤدي إلي ارتباك حركة النقل والشحن .

وأوضح أن زيادة تكلفة التربية أدى إلى عزوف بعض المربيين عن التربية ما أدى إلى قلة اللحوم بالأسواق ، فضلا عن إفطار الإخوة الأقباط والذي سيؤدي إلي زيادة الإقبال على اللحوم .

وتوقع حسين أبو صدام ارتفاع طفيف فى أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة نتيجة الأسباب السابق ذكرها ، مع دخول فصل الشتاء والذي يزداد فيه الاستهلاك ، مضيفًا أننا لدينا عجز فى اللحوم الحمراء يصل إلي 40% لذا نستورد كميات كبيرة من عدة مناشئ .





أسعار اللحوم اليوم

وسجلت اللحوم البلدي مستويات تتراوح ما بين 250 و 330 جنيها ، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 350 و 400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم

ووصل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 190 و250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 170 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 210 جنيهات.

وبالنسبة لسعر كيلو اللحوم الجملى 250 و280 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.