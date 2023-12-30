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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم الحمراء فى مصر اليوم السبت 30 ديسمبر 2023

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم موقع صدي البلد ، تقريرا حول أسعار اللحوم الحمراء في مصر، اليوم السبت 30 ديسمبر 2023، والتي سجلت مستويات تتراوح ما بين 250 و 330 جنيها ، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 350 و 400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم.

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ووصل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 190 و250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 170 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 210 جنيهات.

 

وبالنسبة لسعر كيلو اللحوم الجملى 250 و280 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء في مصر سعر كيلو اللحوم البلدى سعر اللحم البرازيلى البقرى اللحوم الهندى سعر كيلو اللحم البرازيلى

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