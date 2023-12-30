تؤدي لأمراض خطيرة.. 8 أخطاء شائعة في التعامل مع الغذاء

التعامل الصحيح مع الغذاء والأطعمة يمثل ضرورة قصوي ، لتجنب عدد من الأمراض الخطيرة ، والحصول علي القيمة الغذائية الكاملة من الأطعمة .
ونشرت مراقبة الأغذية ، بعض الأمثلة لأخطاء شائعة في سلامة الغذاء قد تؤدي إلى أمراض خطيرة والتي جاءت كالتالي-
8 أخطاء شائعة في التعامل مع الغذاء
الخطأ رقم 1 : تذوق الطعام لمعرفة ما إذا كان لا يزال جيداً
السبب: لأنه لا يمكن تذوق أو شم أو رؤية البكتيريا التي قد تسبب تسمماً غذائياً، وتذوق كمية صغيرة جداً قد يسبب تسمماً خطيراً.
الحل: التخلص من الطعام قبل نمو البكتيريا الضارة في حالة حفظه لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة.
الخطأ رقم 2 : وضع لحم مطبوخ في إناء كان فيه لحم نيئ
السبب: لأن الجراثيم تنتقل من اللحم النيئ إلى اللحم المطبوخ.
الحل: الفصل بين اللحم النيئ واللحم المطبوخ باستخدام آنية منفصلة للحم النيئ وأخرى للحم المطبوخ.
الخطأ رقم 3: تسييح الغذاء على الطاولة
السبب: لأن الجراثيم الضارة تتكاثر بسرعة كبيرة في درجة حرارة الغرفة.
الحل: هو التسييح في الثلاجة أو في ماء بارد أو في الميكرويف.
الخطأ رقم 4: غسل اللحوم أو الدواجن قبل تجميدها
السبب: لأن غسل اللحوم أو الدواجن النيئة قبل تجميدها يجعل المحتوى المائي فيها عاليا؛ ما يزيد من احتمالية تكاثر البكتيريا بها.
الحل: عدم غسل اللحوم و الدواجن إلا عند الطهي.
الخطأ رقم 5: ترك الغذاء في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة قبل وضعه في الثلاجة
السبب: لأن البكتيريا الممرضة يمكن أن تتكاثر في الأطعمة القابلة للتلف خلال ساعتين إذا لم يتم تبريدها.
الحل: عدم ترك الأغذية في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، ولابد حينها من حفظ الغذاء في الثلاجة.
الخطأ رقم 6: أكل المتبقي من عجينة الكيك الخام المحتوي على البيض النيئ من قبل الأطفال
السبب: لأن البيض النيئ قد يحتوي على ميكروب السالمونيلا، أو أنواع أخرى من البكتيريا الضارة.
الحل: الابتعاد تماماً عن تناول أو تذوق البيض النيئ.
الخطأ رقم 7: إبقاء اللحم أو المأكولات البحرية بعد تتبيلها على الطاولة خارج الثلاجة في درجة حرارة الغرفة
السبب: لأن الجراثيم الضارة يمكنها التكاثر في اللحوم والمأكولات البحرية بسرعة كبيرة إذا وجدت في درجة حرارة الغرفة.
الحل: تتبيل اللحوم والمأكولات البحرية وتُحفظ في الثلاجة مباشرة إلى أن يتم طهيها
الخطأ رقم 8: عدم غسل اليدين قبل التعامل مع الطعام
السبب: لأن الجراثيم قد تنتقل للطعام من خلال اليدين.
الحل: غسل اليدين بالماء الجاري الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية.