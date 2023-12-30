عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تؤدي لأمراض خطيرة.. 8 أخطاء شائعة في التعامل مع الغذاء

اللحوم
اللحوم

التعامل  الصحيح مع الغذاء والأطعمة يمثل ضرورة قصوي ، لتجنب عدد من الأمراض الخطيرة ، والحصول علي القيمة الغذائية الكاملة من الأطعمة . 

ونشرت مراقبة الأغذية ، بعض الأمثلة لأخطاء شائعة في سلامة الغذاء قد تؤدي إلى أمراض خطيرة والتي جاءت كالتالي- 

 8 أخطاء شائعة في التعامل  مع الغذاء 

 

الخطأ رقم 1 : تذوق الطعام لمعرفة ما إذا كان لا يزال جيداً 

السبب: لأنه لا يمكن تذوق أو شم أو رؤية البكتيريا التي قد تسبب تسمماً غذائياً، وتذوق كمية صغيرة جداً قد يسبب تسمماً خطيراً. 

الحل: التخلص من الطعام قبل نمو البكتيريا الضارة في حالة حفظه لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة.

الخطأ رقم 2 : وضع لحم مطبوخ في إناء كان فيه لحم نيئ

السبب: لأن الجراثيم تنتقل من اللحم النيئ إلى اللحم المطبوخ.

الحل: الفصل بين اللحم النيئ واللحم المطبوخ باستخدام آنية منفصلة للحم النيئ وأخرى للحم المطبوخ.

الخطأ رقم 3: تسييح الغذاء على الطاولة 

السبب: لأن الجراثيم الضارة تتكاثر بسرعة كبيرة في درجة حرارة الغرفة.

الحل: هو التسييح في الثلاجة أو في ماء بارد أو في الميكرويف.

الخطأ رقم 4: غسل اللحوم أو الدواجن قبل تجميدها 

السبب: لأن غسل اللحوم أو الدواجن النيئة قبل تجميدها يجعل المحتوى المائي فيها عاليا؛ ما يزيد من احتمالية تكاثر البكتيريا بها.

الحل: عدم غسل اللحوم و الدواجن إلا عند الطهي.

الخطأ رقم 5: ترك الغذاء في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة قبل وضعه في الثلاجة 

السبب: لأن البكتيريا الممرضة يمكن أن تتكاثر في الأطعمة القابلة للتلف خلال ساعتين إذا لم يتم تبريدها.

الحل: عدم ترك الأغذية في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، ولابد حينها من حفظ الغذاء في الثلاجة.

الخطأ رقم 6: أكل المتبقي من عجينة الكيك الخام المحتوي على البيض النيئ من قبل الأطفال 

السبب: لأن البيض النيئ قد يحتوي على ميكروب السالمونيلا، أو أنواع أخرى من البكتيريا الضارة. 

الحل: الابتعاد تماماً عن تناول أو تذوق البيض النيئ.

الخطأ رقم 7: إبقاء اللحم أو المأكولات البحرية بعد تتبيلها على الطاولة خارج الثلاجة في درجة حرارة الغرفة 

السبب: لأن الجراثيم الضارة يمكنها التكاثر في اللحوم والمأكولات البحرية بسرعة كبيرة إذا وجدت في درجة حرارة الغرفة.

الحل: تتبيل اللحوم والمأكولات البحرية وتُحفظ في الثلاجة مباشرة إلى أن يتم طهيها 

الخطأ رقم 8: عدم غسل اليدين قبل التعامل مع الطعام

السبب: لأن الجراثيم قد تنتقل للطعام من خلال اليدين.

الحل: غسل اليدين بالماء الجاري الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية.

 

الغذاء الأمراض أمراض البكتيريا مطبوخ الثلاجة الميكرويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سقوط أمطار.. بيان عاجل وتحذيرات من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

بنوك مصرية توجه ضربة للسوق السوداء تخفض سعر الدولار.. ماذا حدث؟

الزمالك يعلن جاهزية مصطفى شلبي للمشاركة في دورة الإمارات

تركيا.. اعتقال 189 متهما بالانتماء لداعش خططوا لشن هجمات على الكنائس والمعابد

مشيها وحش.. اعترافات قات.ل أمه بسبب سلوكها في الحسين

إنقاذ رضيعة حية من تحت الأنقاض بعد قصف إسرائيلي وحشي

دعوت على شخص ظلمني فانتقم الله منه خلال أيام فهل على ذنب؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتخسس وتدفي.. 5 مشروبات ساخنة تساعد في إنقاص الوزن في الشتاء

ذكرى ميلاده| روديارد كبلينغ أصغر فائز بجائزة نوبل

مفاجأة صادمة.. ماذا قال شوبير لنجله بعد خطأ فيوتشر؟

برج الجدي| خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024

فيديو

تفاصيل مثيرة في حادثة تعرض منة فضالي للنصب| فيديو جراف

سر زواج ثراء جبيل فى أمريكا.. تفاصيل

إدمان وسرطان.. سر خطير عن إليسا في فيلم وثائقي حول حياتها| فيديو

كان ممكن يكون أحسن.. إيناس الدغيدي تنتقد أخر مسلسلات يسرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ