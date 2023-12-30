محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة خلال زيارته للعريش



أستقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال زيارته الي مدينة العريش، وذلك في حضور المستشار صبري الشوادفي ،المستسار القانوني للمحافظة ،أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.

ميكنة الخدمات :



وأشاد محافظ شمال سيناء بالجهود التي تقوم بها وزارة العدل في انشاء عدد من المنشآت التابعة للوزارة والهيئات التابعة لها، بجانب النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وميكنة تلك الخدمات، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي.



ومن المنتظر أن يقوم المحافظ يرافقه رئيس هيئة قضايا الدولة بافتتاح فرع هيئة قضايا الدولة في مدينة العريش، ووضع حجر الأساس للشهر العقاري بمدينة العريش.