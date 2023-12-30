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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء تبدأ دراسة لتحديد أنواع الخامات التعدينية والمعدنية وتقدير احتياطياتها| تفاصيل

معاصر لإنتاج زيت
معاصر لإنتاج زيت الزيتون بسيناء

أجرت محافظة شمال سيناء بالاشتراك مع الوزارات المعنية، الدراسات والأبحاث اللازمة لتحديد أنواع الخامات التعدينية والمعدنية، وتقدير احتياطياتها وأماكن تواجدها، والتي تساعد المستثمر في تحديد نوع  الصناعات التي ستقام عليها.

وقال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه يجري تخطيط المناطق والمجمعات الصناعية، المقترحة لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة.. حيث تم التخطيط لإنشاء عدد من المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية والحرفية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
 

وهى منطقة الصناعات المتوسطة ببئر العبد، ومجمع للصناعات الصغيرة والحرفية بمنطقة الصناعات الحرفية بحي المساعيد بالعريش.

الروضة:

وقال، إن هناك مناطق جار استكمال إجراءات اعتمادها وتخطيطها وهى منطقة مخصصة لصناعات الملح بمنطقة الروضة ببئر العبد على مساحة 4، 2 كم.

وكذا إقامة مجمع صناعى للمنتجات الغذائية جنوب الشيخ زويد على مساحة 100 فدان.،  
ومنطقة مخصصة للصناعات الصغيرة والحرفية بنخل على مساحة 250000 م2، .

واشار إلى أن هناك مناطق مقترحة  وهى مجمع للصناعات الصغيرة والحرفية بالمنطقة الصناعية ببئر العبد، ومنطقة مخصصة للصناعات الصغيرة والحرفية صناعات " لصناعة الرخام - طوب أسمنتى وبلاط - صيانة سيارات ومعدات - حديد كريتال "شمال مدينة الحسنة ، على مساحة 250000 م2.

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