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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج هذا العام في شمال سيناء

كشف الفاءزين بقرعة
كشف الفاءزين بقرعة الحج بالعريش

أجرت الجمعيات الأهلية بمحافظة شمال سيناء، القرعة بين المتقدمين للحج هذا العام 2024 م.  تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.  

190مواطنا:

وقال علي غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، إنه تقدم للجمعيات 190مواطنا  من الجمعيات الأهلية في محافظة شمال سيناء للحج لهذا العام.

وأسفرت القرعة العلنية عن فوز 41 شخصًا منهم بتأشيرة حج، موزعين حسب مجالس المدن كما يلي:
 

وفاز  23 مواطناً من مدينة العريش، و12 مواطنا بمدينة الشيخ زويد، ومواطنين من مدينة رفح، و4 مواطنين من مدينة بئر العبد، وأسفرت أيضا القرعة عن 15 مواطنا احتياطيا.

 

وأضاف أن تكلفة الحج هذا العام ثلاث مستويات: المستوى الأول 235 ألف جنيه، المستوى الثاني 168 ألف جنيه، المستوى الثالث 151 ألف جنيه، والمستويات الثلاثة أسعارها غير شاملة قيمة تذكرة الطيران.

وأشار إلى أنه على الفائزين سرعة التوجه إلى مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء؛ لإنهاء الإجراءات اللازمة، اعتبارا   من يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023.
 

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