قدم واستلام بعد شهرين.. طرح وحدات نصف تشطيب بالقاهرة بالتقسيط على 15 سنة|تفاصيل

يستمر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، التابع لوزارة الإسكان، في تلقي طلبات التقديم على الشقق الجديدة في محافظة القاهرة بمنطقة حلوان.

وتم طرح كراسات الشروط في مقر الجهاز بحلوان، و تباع كراسة الشروط بـ351 جنيهًا.

معلومات عن الوحدات السكنيه للجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

1- بلغ عدد الشقق 43 وحدة سكنية.

2- الشقق جاهزة للاستلام.

3- الاستلام خلال شهر فبراير 2024.

4- الشقق كاملة المرافق.

5- الوحدات نصف تشطيب.

موقع الوحدات السكنيه التابعه لجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

1- تقع وحدات الإسكان الجديدة في القاهرة بالمجاورة الأولى بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان.

مساحات الوحدات الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

1- تتراوح مساحات الوحدات بين 67 و97 مترًا.

أسعار وحدات الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

1- تتراوح الأسعار بين 500 ألف و730 ألف جنيه.

2- يتراوح سعر المتر بين 7475 جنيهًا و7549 جنيهًا.

3- بلغ سعر الشقة الـ90 مترًا، حوالي 686 ألف جنيه.

4- بلغ سعر الشقة الـ67 مترًا، حوالي 507 آلاف جنيه.

5- بلغ سعر الشقة الـ96 مترًا، حوالي 727 ألف جنيه.

أنظمة سداد وحدات الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

1- سداد 10% جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية.

2- تترواح قيمة جدية الحجز بين 50 و65 ألف جنيه.

3- سداد دفعة تخصيص 15% خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز.

4- سداد دفعة استلام 25% خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.

5- يمكن تقسيط نسبة الـ 50% المتبقية على أقساط شهرية لمدة 5، أو 10، أو 15 سنة وفقاً لإمكانيات ورغبة العميل.

6- التقسيط بفائدة 7%.

7- خصم 3% في حال السداد (كاش).

أقساط شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

سعر الوحده السكنيه الـ 90 مترًا، 686 ألف جنيه، سيتم سداد 50% قبل الاستلام (343 ألف جنيه).

في حال السداد على 5 سنوات:

سيتم تقسيط نسبة الـ 50% الباقية بقسط شهري 6757 جنيهًا.

في حال السداد على 10 سنوات:

سيتم تقسيط نسبة الـ 50% الباقية بقسط شهري 3944 جنيهًا.

في حال السداد على 15 سنة:

سيتم تقسيط نسبة الـ 50% الباقية بقسط شهري 3041 جنيهًا.