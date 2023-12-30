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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قدم واستلام بعد شهرين.. طرح وحدات نصف تشطيب بالقاهرة بالتقسيط على 15 سنة|تفاصيل

وحدات الإسكان
وحدات الإسكان

يستمر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، التابع لوزارة الإسكان، في تلقي طلبات التقديم على الشقق الجديدة في محافظة القاهرة بمنطقة حلوان.

 

وتم طرح كراسات الشروط في مقر الجهاز بحلوان، و تباع كراسة الشروط بـ351 جنيهًا.

 

معلومات عن الوحدات السكنيه للجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

1- بلغ عدد الشقق 43 وحدة سكنية.

2- الشقق جاهزة للاستلام.

3- الاستلام خلال شهر فبراير 2024.

4- الشقق كاملة المرافق.

5- الوحدات نصف تشطيب.

موقع الوحدات السكنيه التابعه لجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

1- تقع وحدات الإسكان الجديدة في القاهرة بالمجاورة الأولى بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان.

 

مساحات الوحدات الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

1- تتراوح مساحات الوحدات بين 67 و97 مترًا.

 

أسعار وحدات الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

1- تتراوح الأسعار بين 500 ألف و730 ألف جنيه.

2- يتراوح سعر المتر بين 7475 جنيهًا و7549 جنيهًا.

3- بلغ سعر الشقة الـ90 مترًا، حوالي 686 ألف جنيه.

4- بلغ سعر الشقة الـ67 مترًا، حوالي 507 آلاف جنيه.

5- بلغ سعر الشقة الـ96 مترًا، حوالي 727 ألف جنيه.

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أنظمة سداد وحدات الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

1- سداد 10% جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية.

2- تترواح قيمة جدية الحجز بين 50 و65 ألف جنيه.

3- سداد دفعة تخصيص 15% خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز.

4- سداد دفعة استلام 25% خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.

5- يمكن تقسيط نسبة الـ 50% المتبقية على أقساط شهرية لمدة 5، أو 10، أو 15 سنة وفقاً لإمكانيات ورغبة العميل.

6- التقسيط بفائدة 7%.

7- خصم 3% في حال السداد (كاش).

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أقساط شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

 

سعر الوحده السكنيه الـ 90 مترًا، 686 ألف جنيه، سيتم سداد 50% قبل الاستلام (343 ألف جنيه).

في حال السداد على 5 سنوات:

سيتم تقسيط نسبة الـ 50% الباقية بقسط شهري 6757 جنيهًا.

في حال السداد على 10 سنوات:

سيتم تقسيط نسبة الـ 50% الباقية بقسط شهري 3944 جنيهًا.

في حال السداد على 15 سنة:

سيتم تقسيط نسبة الـ 50% الباقية بقسط شهري 3041 جنيهًا.    

الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة وزارة الاسكان شقق الإسكان الجديدة وحدات نصف تشطيب القاهرة

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