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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: قرعة علنية بين المتقدمين لحجز وحدات جنة وسكن مصر بالمنصورة الجديدة

فعاليات القرعة العلنية
فعاليات القرعة العلنية

شهدت مدينة المنصورة الجديدة على مدار يومين فعاليات القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعى "جنة  و سكن مصر " بالمدينة، حيث تمت القرعة بإستاد المنصورة الرياضي.

وأوضح المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم إجراء القرعة بين 5942 متقدماً على 192 وحدة بمشروع جنة، وبين 3742 متقدما على 96 وحدة سكنية بسكن مصر، وذلك بحضور لجنة مشكلة من ممثلي القطاع العقاري بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز المدينة.

وأكد رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية نحو توفير سكن ملائم للمواطنين.

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وأشار الغمراوي إلى أنه تم عقد القرعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز وتأمين القرعة العلنية، بجانب عقد العديد من الاجتماعات مع العاملين بالجهاز لتحديد مهام كل شخص أثناء إجراءات القرعة العلنية.

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وعقدت القرعة بحضور الجهات المعنية وبعض من المواطنين المتقدمين، وتم اختيار أطفال من أبناء المواطنين الحاضرين لاختيار أوراق الاقتراع، وتم توثيق جميع أحداث القرعة بتقنية الفيديو، وصور فوتوغرافية، و تم إنهاء أعمال القرعة جميعها بمنتهي الشفافية.

جهاز مدينة المنصورة الجديدة القرعة العلنية اليدوية وحدات سكنية جنة سكن مصر رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة

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