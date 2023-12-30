محافظ أسيوط: حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وتعديات حرم الطريق بحي شرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات الإشغالات والمرافق بالمراكز والأحياء لإزالة التعديات على حرم الطريق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة والمرور.

شدد على التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(شرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية والمرور و...) وغيرها لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين وإزالة الإشغالات.

ووجه محافظ أسيوط باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون دون تهاون أو تقاعس.



وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم – ان الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط قامت بعدة حملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والتعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل والعمارات السكنية ،نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور وذلك بمشاركة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق و سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبى رئيس الحي ومسئولي الإشغالات بالحي والتراخيص والإشغالات والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الإشغالات وبإستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز والحي حيث استهدفت تلك الحملات شوارع الهلالي وبعض تفرعات منطقة تقسيم البترول ما أسفر عن تحرير عدد من المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق وذلك في إطار الحملات الدورية التي يتم شنها لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي والالتزام بحرم الطريق العام.