4 مناصب.. تعليم أسيوط تحدد المصرح لهم تفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

قال عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه لن يسمح بدخول لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للتفقد إلا لمحافظ أسيوط أو وكيل الوزارة أو وكيل المديرية أو مدير الإدارة.

وأكد “زنار”، استبعاد أي معلم من المشاركة في وضع الامتحانات لمن تربطهم قرابة بطلاب الشهادة الإعدادية لضمان سير الامتحانات بشكل عادل وعلى مسافة واحدة بين الطلاب .

جاء ذلك خلال اجتماعه بمديري الإدارات والمراحل التعليمية بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل المديرية و محمد النمر مدير عام التعليم العام و سيد الشريف مدير عام الخدمات .



وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على ضرورة توفير الراحة والهدوء للطلاب، والتأكد على تصليح الإنارة والمياه ونظافة دورات المياه والمقاعد بجميع المدارس وإحكام السيطرة والغلق على مظروف الأسئلة.

وأشار إلى عقد الامتحانات بالمدارس إلكترونيا التي بها خطوط الإنترنت ولدى التلاميذ جهاز التابلت يمتحن تلاميذ المرحلة الثانوية على جهاز التابلت والمدارس غير المجهزة إلكترونيا ومن لم يتسلم من التلاميذ التابلت سوف يتم الامتحانات ورقيا.

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