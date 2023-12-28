محافظ أسيوط يلتقي خريجات الأكاديمية الوطنية ضمن مبادرة مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خريجات المرحلة الرابعة من البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" والذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة .

جاء ذلك بحضور النائب اللواء يونس الجاحر والنائب اللواء عصام عمدة والنائب اللواء علاء خيرالله أعضاء مجلس النواب ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم وأحمد سويفي وكيل مديرية الشباب والرياضة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.



حيث وجه المحافظ – في بداية اللقاء – كلمة شكر لخريجات البرنامج التدريبي لمشاركتهم الفعالة والايجابية في الانتخابات الرئاسية 2024 وحث المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات فضلًا عن دورهم في طرح أفكار ومبادرات مجتمعية سيتم دراستها وتنفيذها خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أهمية البرامج التدريبية للأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية.



كما استمع المحافظ إلى بعض مقترحات وأفكار الحضور والخاصة بتفعيل المشاركة المجتمعية وتمكين المرأة في كافة القطاعات ونكثيف البرامج التدريبية للمرأة بمختلف قطاعات المحافظة التنفيذية، فضلاً عن دراسة مقترحات تطوير البنية التحتية ببعض القطاعات وخاصة المستشفيات المركزية بالمراكز وبحث سبل التطوير استكمالًا لجهود الدولة في إنشاء المسشتفيات الجديدة وإحلال وتجديد المسشتفيات المركزية وتحويلها لمسشتفيات نموذجية فضلًا عن تدريب العنصر البشري من الأطباء والتمريض لمواكبة التكنولوجية الحديثة.



واستعرض المحافظ – خلال اللقاء - بعض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي غيرت وجه القرى بالريف المصرى لافتًا إلى إنه يجرى تنفيذ أكثر من 2000 مشروع بتكلفة اجمالية تعدت 44 مليار جنيه حتى الآن بعدد 149 قرية وجارى استكمال المرحلة الأولى والاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية بمركزي أسيوط والقوصية، كما أشار إلى إنه جارى انشاء مستشفيات منفلوط النموذجي وساحل سليم وأبنوب وديروط وحميات ديروط ضمن خطة الدولة للنهوض بالمسشتفيات المركزية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.



كما أعلن المحافظ دعمه الكامل لبرامج تمكين المرأة في كافة القطاعات وتوليها المناصب القيادية وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وللمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الايجابية في مجتمعاتهن في كافة القطاعات لافتًا إلى المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوليها العديد من المناصب القيادية في كافة قطاعات الدولة، موجها رسالة إلى خريجات البرنامج التدريبي "المرأة تقود" حثهم فيها على الجد والاجتهاد لتحقيق أقصى استفادة من البرامج التدريبية التى توفرها كافة قطاعات الدولة وعلى رأسها الاكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للاكاديمية، لافتًا إلى إنه اصدر توجيهاته لتشكيل لجان مشاركة مجتمعية لكافة القطاعات وإشراك خريجات البرنامج التدريبي للمرأة تقود بتك اللجان للاستفادة من خبراتهن وإيجاد الحلول العاجلة لبعض المشكلات المجتمعية وتنفيذ مبادرات ومقترحات تساهم في خدمة المجتمع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة.

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